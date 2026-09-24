Loạt sách yêu thích của dàn mỹ nhân Hàn Quốc

Nhiều ngôi sao Hàn Quốc bày tỏ niềm yêu thích với sách. Với họ, việc đọc sách giúp bản thân bình tĩnh, trưởng thành hơn. Đặc biệt, sau khi được các ngôi sao như Han So Hee, Jang Won Young… giới thiệu, nhiều cuốn sách đã tăng vọt về doanh số, thậm chí lọt vào top bán chạy.

Buddha’s Words - Jang Won Young

Tờ Maekyung đưa tin một lời giới thiệu của Jang Won Young trên truyền hình giúp Buddha’s Words nhanh chóng gây chú ý trên thị trường sách Hàn Quốc. Doanh số cuốn sách tăng 76 lần chỉ sau một tuần vào đầu năm 2025. Theo bảng xếp hạng sách bán chạy tuần thứ ba của tháng 1/2025 do Kyobo Book Centre công bố, Buddha’s Words của nhà sư Nhật Bản Ryunosuke Koike đứng thứ 4.

Cuốn sách được xuất bản từ tháng 5/2024 nhưng chỉ thực sự tạo cú hích sau khi Jang Won Young nhắc đến trong chương trình You Quiz on the Block của tvN. Sau khi tập có nữ ca sĩ lên sóng, lượng sách bán ra tăng gấp 76 lần so với tuần trước đó.

Trong chương trình, thành viên IVE cho biết cô yêu thích đọc sách. Khi được hỏi về cuốn sách gây ấn tượng với bản thân ở thời điểm đó, Jang Won Young nhắc đến Buddha’s Words và chia sẻ những lời dạy trong sách mang lại cho cô nguồn động lực đáng kể.

Đọc sách là sở thích được Jang Won Young duy trì suốt nhiều năm qua. Ảnh: Hankyung.

Nữ ca sĩ đặc biệt nhắc đến quan niệm không bám chấp vào bất cứ điều gì. Theo cô, khi con người đặt quá nhiều sự ràng buộc vào một thứ nào đó, chính tâm thế ấy có thể tạo ra đau khổ và khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Jang Won Young kể có những lúc cô tức giận, nhưng sau khi trở về nhà và đọc lại cuốn sách, cô có thể bình tĩnh hơn và bắt đầu ngày mới với tâm trạng khác. Một câu nói trong sách cô nhớ tới là lời nhắc về việc dập tắt “ngọn lửa” trong trái tim.

Trước đó, Jang Won Young cũng tạo hiệu ứng tương tự với một cuốn sách khác. Khi tham gia chương trình YouTube Salon Drip của MC Jang Do Yeon vào 2024, cô tiết lộ đang đọc Đọc Schopenhauer ở tuổi 40. Sau lần được nữ ca sĩ nhắc đến, cuốn sách vươn lên vị trí đầu bảng bán chạy trong nửa đầu năm.

The Book of Disquiet (tạm dịch: Cuốn sách về sự bất an) - Han So Hee

Một cuốn sách dày khoảng 800 trang, xuất bản tại Hàn Quốc từ một thập kỷ trước, bất ngờ trở thành sách bán chạy sau khi được nữ diễn viên Han So Hee giới thiệu trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2023.

Ngày 4/12/2023, ngành xuất bản Hàn Quốc ghi nhận nhu cầu tăng đột biến đối với Cuốn sách của sự bất an của nhà văn Bồ Đào Nha Fernando Pessoa. Tác phẩm nhanh chóng được bán hết trên các nền tảng sách phổ biến như Aladin và Yes24, sau đó chuyển sang hình thức đặt trước.

Sự chú ý dành cho cuốn sách tăng mạnh sau khi Han So Hee nhắc đến tác phẩm trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí được đăng vào cuối tháng 11/2023. Nữ diễn viên cho biết cô đã dành thời gian dài để đọc và đặc biệt yêu thích cuốn sách đồ sộ này.

Nhà xuất bản Spring Day Books, đơn vị phát hành bản dịch tiếng Hàn, cho biết hàng trăm bản sách nhanh chóng được tiêu thụ sau khi cuộc phỏng vấn của Han So Hee xuất hiện, buộc đơn vị này phải khẩn trương lên kế hoạch tái bản.

The Book of Disquiet là một trong những cuốn sách yêu thích của Han So Hee. Ảnh: Sports Donga.

Cuốn sách của sự bất an là tuyển tập khoảng 480 bài viết của Fernando Pessoa. Các bài có độ dài không đồng đều, từ những đoạn chỉ 2-3 trang đến các bài dài khoảng 20 trang.

Trong cuộc phỏng vấn, Han So Hee cho biết có một câu trong cuốn sách khiến bản thân ấn tượng. Cụ thể, câu viết cho rằng mọi cảm xúc, ngoại trừ những cảm xúc được trải nghiệm trong 24 giờ ngủ, đều bắt nguồn từ sự lo lắng.

Nữ diễn viên cũng liên hệ quan niệm này với cách mỗi người đối diện những vấn đề trong cuộc sống. Theo cô, sự lo lắng giống những lớp giấy mỏng chồng lên nhau, vì vậy những lo lắng của hôm nay cần được giải quyết trong hôm nay, còn chuyện của ngày mai nên để đến ngày mai, thay vì để chúng tích tụ.

Stakes - Karina

Theo Straits Times, với nhiều người, những chuyến bay đường dài là khoảng thời gian để ngủ bù hoặc tranh thủ xem những bộ phim chưa có dịp thưởng thức. Với Karina, đó lại là lúc cô đọc thêm một cuốn sách.

Nữ ca sĩ nhóm aespa thường xuất hiện với một chiếc túi xách cỡ lớn. Cô từng hài hước gọi mình là “bobusang” - từ vốn dùng để chỉ những người bán hàng rong, nhưng hiện được dùng để mô tả những người luôn mang theo đủ thứ vật dụng cần thiết.

Giữa mỹ phẩm và những món đồ phục vụ sinh hoạt hàng ngày, sách gần như luôn có một vị trí trong chiếc túi của Karina. Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ cô luôn mang theo ít nhất một cuốn sách bên mình. Có lần, Karina thậm chí khiến người hâm mộ bất ngờ khi lấy từ chiếc túi cỡ lớn ra tới 6 cuốn sách và vở.

Qua nhiều năm, Karina dần tạo dựng hình ảnh một trong những nghệ sĩ Kpop có thói quen đọc sách nổi bật. Trên mạng xã hội, cô thường giới thiệu những tiểu thuyết mình yêu thích. Các video Học cùng tôi trên kênh của nữ ca sĩ cũng ghi lại những khoảnh khắc cô đọc sách, chép lại các đoạn văn ấn tượng và dành thời gian yên tĩnh bên những trang sách.

Karina luôn mang theo sách để đọc mỗi khi rảnh. Ảnh: Cine21.

Trong một video mới đăng trên kênh YouTube chính thức của aespa, Karina tiếp tục giới thiệu một số tác phẩm gần đây cô yêu thích và chia sẻ cảm nhận về những câu chuyện để lại dấu ấn với mình. Một trong những cuốn sách được nữ ca sĩ nhắc đến là tiểu thuyết trinh thám Stakes của Kim Hong.

Tác phẩm kể về một nhân viên văn phòng bình thường bất ngờ bị cuốn vào hiện tượng siêu thực liên quan đến những hình người bằng gỗ. Trong hành trình đó, nhân vật dần khám phá những sự thật bị chôn vùi liên quan đến ký ức, mất mát và bất công xã hội.

Karina nhận xét cuốn sách mang lại cảm giác hồi hộp, đồng thời ví trải nghiệm đọc tác phẩm giống đang xem một bộ phim. Đây là cuốn tiểu thuyết xuất sắc từng giành giải Văn học Hankyoreh năm 2015.

Kafka on the Shore (Kafka bên bờ biển) - Jisoo

Jisoo từng nhiều lần chia sẻ với người hâm mộ những cuốn sách cô đang đọc thông qua các buổi live và phỏng vấn. Bên cạnh những tác phẩm văn học kinh điển, thành viên BlackPink cũng tìm đọc nhiều thể loại khác, từ tiểu thuyết bán chạy đến truyện trinh thám.

Một trong những tác phẩm được Jisoo nhắc đến là Kafka bên bờ biển của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami. Cuốn tiểu thuyết xoay quanh hai nhân vật chính có hoàn cảnh và hành trình tưởng như tách biệt: Kafka Tamura, một cậu bé 15 tuổi bỏ nhà đi để trốn tránh lời nguyền Oedipus và Satoru Nakata, một ông lão lập dị có khả năng trò chuyện với mèo, đồng thời thường giúp những chú mèo đi lạc tìm lại chủ.

Hai nhân vật bước vào những hành trình riêng, nhưng câu chuyện dần hé lộ mối liên hệ giữa số phận và trải nghiệm của họ. Murakami đan xen các tuyến truyện theo cách khiến những kết nối này chỉ dần hiện ra trong quá trình đọc, dẫn đến một cái kết mang màu sắc siêu thực.

Jisoo ấn tượng khi đọc Kafka bên bờ biển. Ảnh: DongA.

Tác phẩm cũng kết hợp nhiều yếu tố văn hóa đại chúng với những chi tiết kỳ ảo và cách kể chuyện đặc trưng của Murakami. Những yếu tố này tạo nên không khí như một giấc mơ, đồng thời khiến câu chuyện về ký ức, số phận và những điều khó lý giải trở nên ám ảnh.

Bên cạnh Kafka bên bờ biển, danh sách đọc của Jisoo còn có Memoir of a Murderer của Kim Young Ha. Đây là tiểu thuyết trinh thám ly kỳ. Việc lựa chọn nhiều thể loại khác nhau cho thấy sở thích đọc sách của nữ ca sĩ không chỉ giới hạn ở văn học kinh điển mà còn mở rộng sang những câu chuyện có màu sắc bí ẩn, hồi hộp.