Tình cảm thầy trò giữa 'ông hoàng bolero' Quang Lê và 'cô bé dân ca' Phương Mỹ Chi sau 13 năm

Trong đêm nhạc hội Dân chơi dân ca, Phương Mỹ Chi sẽ lần lượt chào đón ca sĩ Quang Lê, Kay Trần, Bảo Định và Shiki. Mỗi khách mời hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc riêng, góp phần mở rộng tinh thần mà ê kíp hướng đến.

Sự xuất hiện của ca sĩ Quang Lê cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại đêm nhạc lần này. "Ông hoàng bolero" và Phương Mỹ Chi từng có khoảng thời gian đồng hành trong âm nhạc, khi Quang Lê là người có nhiều ảnh hưởng đến những bước đi đầu tiên của nữ ca sĩ. Sau một thời gian dài không xuất hiện cùng nhau trên sân khấu, cả hai sẽ có dịp tái ngộ tại nhạc hội lần này.

Mối quan hệ thân thiết giữa Quang Lê và Phương Mỹ Chi vẫn được duy trì trong những năm qua. Khi Thử lòng quân tử ra mắt, nam ca sĩ cũng đã dành lời chúc mừng cho Phương Mỹ Chi trên trang cá nhân: “Chúc mừng con một MV mới nữa, mức độ đầu tư của con thì rất là chỉn chu. Ba hãnh diện về con”.

Lời chia sẻ cho thấy sự dõi theo của Quang Lê dành cho hành trình âm nhạc của Phương Mỹ Chi, đặc biệt khi nữ ca sĩ vẫn đang tiếp tục theo đuổi hướng đi gắn với văn hóa và chất liệu truyền thống. Với cô, màn kết hợp lần này cũng mang ý nghĩa đặc biệt, khi cô có dịp đứng chung sân khấu với người nghệ sĩ từng có ảnh hưởng đến hành trình âm nhạc của mình.

“Khi ngỏ lời mời ba, ba đồng ý ngay nên khiến Chi rất vui. Mình còn được biết ba phải bay từ nước ngoài về, càng khiến mình biết ơn hơn. Từ những ngày đầu đến nay, ba luôn là người đồng hành và cho Chi nhiều lời khuyên, định hướng rất quý giá trong hành trình làm nghề. Với một dấu mốc đặc biệt như lần này, Chi thật sự mong muốn có ba ở đó”.

Tại nhạc hội Dân chơi dân ca, sự trở lại của ca sĩ Quang Lê bên cạnh Phương Mỹ Chi không chỉ là một sự kết hợp đơn thuần, mà hơn hết là tình thân. Đây còn là một màn kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ khác nhau, cùng được nuôi dưỡng bởi những làn điệu dân ca của quê hương.

Bên cạnh Quang Lê, Kay Trần, Bảo Định và Shiki cũng là những gương mặt góp phần tạo nên những mảng màu đa dạng cho đêm nhạc sắp tới của Phương Mỹ Chi. Trong đó, Kay Trần mang đến hình ảnh cá tính và nguồn năng lượng đặc trưng của một nghệ sĩ trẻ với hành trình âm nhạc nhiều màu sắc, nam ca sĩ từng ghi dấu qua những sản phẩm đa màu sắc.