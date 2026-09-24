Bộ phim 'Yêu Tinh' có bản nhạc kịch, Việt Nam nằm trong bản đồ tour toàn cầu?

Sau 10 năm kể từ khi khuấy đảo châu Á, Yêu Tinh (Goblin) sắp được chuyển thành nhạc kịch. Theo truyền thông Hàn Quốc, Library Company đã đạt được thỏa thuận về bản quyền từ biên kịch Kim Eun Sook và Studio Dragon.

4 diễn viên chủ lực của Yêu Tinh: Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Yoo In Na cùng các diễn viên phụ đã tề tựu trong chương trình kỷ niệm 10 năm.

Yêu Tinh lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian của Hàn Quốc, tạo nên bối cảnh giả tưởng, xây dựng câu chuyện về một Yêu Tinh (Dokkaebi) chịu ân huệ và hình phạt - bất tử, chỉ khi gặp được cô dâu của mình giúp rút thanh kiếm, Yêu Tinh mới được siêu thoát.

Việc sân khấu hóa cho bộ phim đòi hỏi rất nhiều yếu tố, không chỉ là việc tái hiện các phân cảnh kinh điển. Bản truyền hình có bối cảnh đa dạng, thay đổi liên tục, lợi thế từ kỹ thuật quay phim, hiệu ứng hình ảnh chuyển đổi mượt mà giữa thế giới siêu nhiên và đời thực.

Ở bản nhạc kịch, những yếu tố này cần được tái tạo thông qua âm nhạc, diễn xuất, ánh sáng, thiết kế sân khấu và đồ họa. Ê-kíp sản xuất sẽ phải tìm ra ngôn ngữ sân khấu có khả năng truyền tải trọn vẹn cả quy mô hoành tráng của thế giới giả tưởng lẫn sự gần gũi, sâu sắc trong các mối quan hệ mang tính cốt lõi của tác phẩm.

Thách thức củaYêu Tinh bản nhạc kịch là liệu có thể tạo ra được dấu ấn riêng, vượt ra khỏi cái bóng của bản gốc để đứng độc lập hay không? Nếu vở nhạc kịch thành công, đây không chỉ là dự án thu hút khán giả yêu mến bản truyền hình tiếp cận câu chuyện quen thuộc ở phiên bản mới, mà còn là việc hồi sinh một IP nổi tiếng, hướng đến tệp khán giả mới toanh ở hình thức khác, sau đó thôi thúc họ tìm lại bản gốc.

Theo kế hoạch của Library Company, dựa trên độ nổi tiếng châu Á của Yêu Tinh, công ty sẽ phát triển vở nhạc kịch theo hướng quốc tế hóa. Công ty này từng là đồng sản xuất của nhiều broadway quy mô như & Juliet (2022), Some Like It Hot (2022). Vì thế, khả năng cao nhạc kịch Yêu Tinh sẽ không đơn giản là phát hành tại rạp phim quốc tế, mà có khả năng mở broadway, lưu diễn ở khu vực châu Á.

Vài năm trở lại đây, Việt Nam đang trở thành thị trường tiềm năng khi đón nhiều sao quốc tế tổ chức đêm diễn cá nhân lẫn tham gia nhạc hội quy mô lớn, trong đó có hàng loạt idol, diễn viên Hàn Quốc như BLACKPINK, BIGBANG, Park Ji Hoon... "Nhấn nhá" về mở tour quốc tế cho nhạc kịch Yêu Tinh từ đơn vị sản xuất là "chiếc hint" nhỏ cho thấy tiềm năng Việt Nam có thể sẽ là một trong những địa điểm được xem trực tiếp phiên bản mới này nếu phản hồi về tác phẩm tốt.