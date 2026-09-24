Mạc Văn Khoa tiết lộ thay đổi lớn của Lâm Vỹ Dạ

Mới đây, Mạc Văn Khoa đăng tải hình ảnh hội ngộ cùng Lâm Vỹ Dạ tại Nhà thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh. Nam diễn viên viết: “Lâu rồi mới chụp với bà chị tấm hình! Dạo này nhan sắc thăng hạng quá”. Chia sẻ ngắn gọn nhưng lập tức thu hút sự chú ý bởi lời nhận xét dành cho đàn chị sau một thời gian hai người không xuất hiện chung.

Khoảnh khắc này được ghi lại trong dịp các nghệ sĩ về Nhà thờ Tổ thực hiện nghi lễ Giỗ Tổ sân khấu. Với Mạc Văn Khoa và Lâm Vỹ Dạ, đây cũng là dịp để những người làm nghề gặp gỡ, trò chuyện và cùng hướng về một ngày có ý nghĩa đặc biệt với giới nghệ sĩ. Hình ảnh cả hai đứng cạnh nhau cho thấy mối quan hệ đồng nghiệp vẫn thân thiết sau nhiều năm cùng hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Đáng chú ý, lời khen của Mạc Văn Khoa dành cho Lâm Vỹ Dạ cũng khiến khán giả chú ý đến diện mạo hiện tại của nữ diễn viên. Trong năm 2026, Lâm Vỹ Dạ liên tục xuất hiện trước công chúng với hình ảnh được làm mới, đồng thời tham gia nhiều dự án điện ảnh và chương trình giải trí. Trước đó, cô từng gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh mới với diện mạo khác biệt, đặc biệt sau quá trình thay đổi vóc dáng.

Mạc Văn Khoa hội ngộ cùng Lâm Vỹ Dạ tại Nhà thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh.

Thực tế, Mạc Văn Khoa và Lâm Vỹ Dạ đã có nhiều năm làm việc trong môi trường sân khấu và truyền hình. Cả hai từng xuất hiện cùng nhau trong Ơn giời, cậu đây rồi và nhiều chương trình hài. Mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ chủ yếu là đồng nghiệp, đàn anh - đàn em trong nghề.

Trong khi Lâm Vỹ Dạ tiếp tục duy trì tần suất hoạt động dày đặc, Mạc Văn Khoa lại có phần im ắng hơn trên màn ảnh rộng trong năm nay. Sau thành công của Út Lan: Oán linh giữ của với vai ông Danh, nam diễn viên chưa công bố thêm một dự án điện ảnh mới trong năm 2026. Bộ phim này đạt khoảng 90,3 tỷ đồng tại phòng vé và đánh dấu một lần thử sức đáng chú ý khi Mạc Văn Khoa đảm nhận nhân vật có màu sắc phản diện, khác với hình ảnh hài quen thuộc trước đó.

Trước đó, Mạc Văn Khoa từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh có doanh thu đáng chú ý như Cua lại vợ bầu khoảng 191,8 tỷ đồng, Lật mặt 4: Nhà có khách khoảng 120 tỷ đồng, Lật mặt 5: 48H hơn 150 tỷ đồng và Siêu lừa gặp siêu lầy khoảng 121 tỷ đồng. Đây là doanh thu toàn phim, không phải thu nhập cá nhân của Mạc Văn Khoa.

Mạc Văn Khoa (bên trái) và Anh Tú trong Siêu lừa gặp siêu lầy.

Trong khi đó, năm 2026 là một năm khá bận rộn của Lâm Vỹ Dạ. Nữ diễn viên góp mặt trong Huyền Tình Dạ Trạch, Nhà Ba Tôi Một Phòng và Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Đặc biệt, Nhà Ba Tôi Một Phòng đạt hơn 110,4 tỷ đồng tại phòng vé, còn Hẹn Em Ngày Nhật Thực có doanh thu khoảng 118,85 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Lâm Vỹ Dạ tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng trong Bóng Ma Nhà Hát, khởi chiếu từ ngày 18/9/2026 và có sự tham gia của Hứa Minh Đạt. Tác phẩm đánh dấu thêm một lần hai vợ chồng cùng làm việc trên màn ảnh, bên cạnh những dự án trước đó.

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt trong Bóng Ma Nhà Hát.

Nếu Mạc Văn Khoa đang có giai đoạn chậm lại để lựa chọn hướng đi tiếp theo thì Lâm Vỹ Dạ vẫn duy trì nhịp hoạt động liên tục. Cuộc hội ngộ tại Nhà thờ Tổ vì thế không chỉ là khoảnh khắc hai đồng nghiệp lâu năm gặp lại nhau mà còn cho thấy cả hai vẫn giữ sự gắn bó với môi trường nghệ thuật.