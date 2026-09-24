Ông trùm Hollywood Weinstein nhận án 15 năm tù vì tội phạm tình dục

Cựu trùm điện ảnh Hollywood Harvey Weinstein.

Cựu trùm điện ảnh 74 tuổi này đã bị kết tội vào năm ngoái, vì phạm tội xâm hại tình dục cấp độ một đối với cựu trợ lý sản xuất truyền hình Miriam Haley, tại căn hộ của ông, ở Manhattan vào năm 2006.

Phán quyết được đưa ra trong một phiên xử lại, sau khi các bản án trước đó của ông Weinstein ở New York bị lật ngược vào năm 2024.

Theo CBS News, Haley nói trước tòa: "Tôi thường cảm thấy như chính mình đang bị xét xử".

Cô cho biết, việc theo đuổi vụ kiện đôi khi giống như "quyết định tồi tệ nhất trong đời", và cáo buộc ông Weinstein không hề tỏ ra hối hận hay "có dấu hiệu thay đổi".

Weinstein đã xin lỗi những người mà ông có thể đã làm tổn thương, nhưng vẫn khẳng định mình vô tội.

Thẩm phán Curtis Farber cho biết, Weinstein sẽ được nhớ đến nhờ những bộ phim ông đã mang đến màn ảnh rộng, nhưng di sản đó sẽ "trở nên mờ nhạt" so với tội ác của ông, và việc ông trở thành "gương mặt đại diện cho phong trào #MeToo" - phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục.

Trước khi những cáo buộc chống lại Weinstein xuất hiện vào năm 2017, ông đã sản xuất hoặc góp phần đưa ra rạp một số bộ phim nổi tiếng nhất của Hollywood, như: Pulp Fiction, Good Will Hunting và Shakespeare in Love.

Những tiết lộ này đã giúp thúc đẩy phong trào #MeToo trở thành một phong trào toàn cầu, khi phụ nữ công khai tố cáo những nhân vật quyền lực trong ngành giải trí, truyền thông, chính trị và các ngành khác về hành vi quấy rối tình dục.

Phiên tuyên án hôm 23/9, đánh dấu một kết thúc quan trọng trong chương tiếp theo tại New York của một câu chuyện pháp lý kéo dài gần một thập kỷ.

Năm 2020, Weinstein bị kết án 23 năm tù tại New York, sau khi bị kết tội tấn công tình dục Haley và nữ diễn viên Jessica Mann.

Bản án đã bị lật ngược vào năm 2024, khi tòa án ra lệnh xét xử lại.

Tại phiên tòa xét xử lại năm 2025, Weinstein một lần nữa bị kết tội trong vụ án Haley, và được tuyên trắng án trong một cáo buộc riêng biệt liên quan đến nữ diễn viên người Ba Lan Kaja Sokola.

Bồi thẩm đoàn không thể đi đến thống nhất về cáo buộc hiếp dâm đối với Mann, và các công tố viên sau đó đã hủy bỏ cáo buộc này.

Ngoài ra, Weinstein đã bị kết án 16 năm tù ở California, sau khi bị kết tội tấn công tình dục vào năm 2022.

Weinstein đã phủ nhận việc tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp bất cứ ai.

Theo RT