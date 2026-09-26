Phim của đạo diễn Dũng 'khùng' rời rạp

Ngày 26/9, Quý tử vượt giàu không còn hiển thị suất chiếu trên một số nền tảng bán vé. Sau khoảng 4 tuần, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã khép lại hành trình phòng vé với doanh thu gần 60 tỷ đồng.

Với việc đầu tư lớn vào khâu hình ảnh, quay dựng, con số doanh thu trên vẫn chưa đủ để giúp tác phẩm hoàn vốn. Đây là thành tích tương đối đáng tiếc bởi chất lượng phim ổn.

Quý tử vượt giàu rời rạp sau khoảng 4 tuần, với doanh thu gần 60 tỷ đồng.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết mốc hòa vốn của phim vào khoảng 80 tỷ đồng, ở mức vừa phải. Song nhà làm phim cũng thừa nhận đây không phải con số dễ đạt, nhất là trong bối cảnh phòng vé ngày càng cạnh tranh.

Quý tử vượt giàu ban đầu dự kiến khởi chiếu ngày 11/9 nhưng sau đó được đẩy lịch lên 28/8, gia nhập đường đua phim Việt dịp Quốc khánh cùng Nghỉ hè sợ nghỉ hưu và Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Việc đổi lịch giúp phim có thêm cơ hội tận dụng kỳ nghỉ kéo dài, song cũng đặt tác phẩm vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ.

Phim có màn tăng tốc khá tốt trong những ngày nghỉ lễ. Riêng ngày 2/9, Quý tử vượt giàu thu hơn 8 tỷ đồng, đứng thứ hai phòng vé, sau Nghỉ hè sợ nghỉ hưu với hơn 13,1 tỷ đồng. Đến trưa 3/9, doanh thu phim vượt 36,8 tỷ đồng. Dù vậy, đà tăng này không được duy trì lâu. Sau kỳ nghỉ, sức bán vé chậm dần trong khi Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục chiếm ưu thế lớn về suất chiếu và doanh thu.

Quý tử vượt giàu được làm lại từ Successor, bộ phim từng gây sốt tại phòng vé Trung Quốc năm 2024. Bản Việt xoay quanh vợ chồng ông Phát (Tiến Luật) và bà Diệp (Thu Trang), những người sở hữu khối tài sản lớn nhưng quyết định dựng nên cuộc sống nghèo khó để con trai Phú Quý (Hạo Khang) biết tự lập, trân trọng giá trị lao động. Càng trưởng thành, Quý càng nhận ra nhiều điều bất thường xung quanh mình, đồng thời phải đối diện với kỳ vọng mà cha mẹ áp đặt lên tương lai của cậu.

Phim được làm lại từ Successor, xoay quanh đôi vợ chồng giàu có giả nghèo để rèn con trai trưởng thành.

So với nguyên tác, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng giữ phần lớn cấu trúc câu chuyện nhưng điều chỉnh một số xung đột theo hướng gần gũi hơn với văn hóa gia đình Việt. Phim có màu sắc hài nhẹ nhàng, nhiều tình huống được xử lý duyên dáng. Diễn xuất của dàn diễn viên nhìn chung khá tốt.

Dù vậy, Quý tử vượt giàu vẫn đi theo hướng khá an toàn. Các chủ đề về khoảng cách thế hệ, kỳ vọng của cha mẹ hay quyền lựa chọn của con cái được đặt ra nhưng chưa đào sâu, trong khi một số mâu thuẫn ở hồi cuối được giải quyết khá nhanh.