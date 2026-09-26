Phim Trại buôn người: Từ chiếc bẫy 'việc nhẹ, lương cao' đến cơn sốt phòng vé

Tạo hình của Huỳnh Minh Kiên và Steven Nguyễn trong phim điện ảnh Trại buôn người. (Nguồn: NSX)

Sau những suất chiếu đầu tiên, Trại buôn người nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim được bàn luận nhiều tại phòng vé. Theo số liệu doanh thu do ê-kíp cập nhật, phim đạt 50 tỷ đồng sau ba ngày, tiếp tục thu hút khán giả bằng câu chuyện về những người bị dụ dỗ bởi lời mời “việc nhẹ, lương cao” rồi rơi vào đường dây buôn người, lừa đảo xuyên biên giới.

Trước ngày khởi chiếu chính thức, phim đã dẫn đầu phòng vé với 11 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm, theo số liệu Box Office. Không chỉ tạo chú ý ở doanh thu, Trại buôn người còn thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ.

Tại buổi công chiếu ở Hà Nội tối 24/9, NSND Thanh Lam, Việt Anh, Quỳnh Nga, Quang Thắng, Trang Nhung, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cùng nhiều nghệ sĩ xuất hiện để ủng hộ ê-kíp. Thanh Lam là một trong những khách mời có phản ứng đặc biệt sau suất chiếu tại Hà Nội. Nữ ca sĩ dành lời khen cho sự đầu tư, kịch bản và hình ảnh của phim, đồng thời bày tỏ tiếc nuối vì không được tham gia phần âm nhạc của tác phẩm. Thanh Lam thậm chí hào hứng nói muốn được hát nhạc phim Trại buôn người.

Hòa Minzy phản ứng về Trại buôn người

Sau khi phim ra mắt, nhiều nghệ sĩ như Duy Mạnh, Hòa Minzy, Vân Trang... cũng có những chia sẻ, tương tác xoay quanh tác phẩm. Sự quan tâm từ nhiều nhóm nghệ sĩ cho thấy bộ phim không chỉ tiếp cận nhóm khán giả quen thuộc với dòng hành động mà còn tạo cuộc trò chuyện rộng hơn về một vấn đề xã hội đang được quan tâm.

Hòa Minzy cho biết cô vốn yêu thích dòng phim tâm lý, hành động nên gần như bị cuốn vào mạch phim từ đầu đến cuối, không có thời điểm cảm thấy buồn ngủ hay mất tập trung. “Phim Trại buôn người hay lắm đó cả nhà ơi, đi xem đi ạ. Gu phim của em là dạng tâm lý hành động, thề xem đã luôn ý. Em đi xem suất 23h đêm qua nhưng không có phút nào khiến mình rời mắt, không cho cơ hội ngáp ngủ luôn”, Hòa Minzy chia sẻ.

Nữ ca sĩ còn tiết lộ có những phân đoạn khiến cô hào hứng đến mức tự vỗ tay trong rạp. “Mấy đoạn em còn tự vỗ tay bộp bộp luôn”, cô viết. Đáng chú ý, Hòa Minzy không chỉ đánh giá bộ phim ở yếu tố giải trí mà còn cho rằng tác phẩm có thể mang đến những bài học thực tế cho người trẻ. Nữ ca sĩ đặc biệt nhắc đến nhóm khán giả vừa bước qua tuổi 18, cho rằng đây là lứa tuổi nên được tiếp cận với những câu chuyện như trong phim để hiểu thêm về các vấn đề có thể xảy ra trong cuộc sống.

Ở phía khán giả, phản ứng sau các suất chiếu sớm khá đa dạng. Một số người tập trung vào những trường đoạn hành động và quy mô đại cảnh; số khác chú ý đến tuyến nhân vật, tình thân và thông điệp cảnh báo.

Một khán giả sau khi xem phim nhận xét các đại cảnh đông người tạo cảm giác choáng ngợp như phim Hollywood, đồng thời đánh giá cao cách ê-kíp xây dựng số phận riêng cho nhiều nhân vật. Người này đặc biệt xúc động trước những cảnh giữa người mẹ và con trai, trong đó có màn thể hiện của NSND Như Quỳnh và Đinh Viết Tường.

Một bình luận khác dành sự chú ý cho Steven Nguyễn cho rằng nhân vật của anh vừa có những trường đoạn hành động mạnh vừa có tuyến tâm lý và tình cảm. Những phản hồi này phần nào cho thấy khán giả không chỉ tìm kiếm yếu tố hành động mà còn quan tâm đến câu chuyện phía sau các nhân vật.

Các trang đánh giá phim cũng ghi nhận sức hút của tác phẩm. MoMo cho biết Trại buôn người nhận điểm trung bình 9,5/10 từ cả ngàn đánh giá của người dùng trên nền tảng tại thời điểm bài viết được cập nhật. Những phản hồi khác nhau này cho thấy hiệu ứng của phim không hoàn toàn chỉ nằm ở lời khen. Trại buôn người đang trở thành đề tài để khán giả bàn luận về cả quy mô sản xuất lẫn cách bộ phim tiếp cận một vấn đề xã hội.

Sáng ngày 25/9, Hội Điện ảnh Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm và trao đổi kinh nghiệm sáng tác cùng đoàn làm phim Trại buôn người tại Phòng chiếu số 1, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, PGS.TS Đỗ Lệnh Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam chia sẻ: “Nỗi đau lớn nhất của con người không nằm ở bệnh tật hay cái chết, mà chính là khi con người tự làm khổ lẫn nhau. Tác phẩm Trại buôn người đã tái hiện một thực tại vô cùng khốc liệt, đưa chúng ta đến ranh giới mong mỏi giữa sống và chết. Nhưng vượt lên trên tất cả tàn bạo và cái ác, giá trị cao đẹp nhất của con người vẫn tỏa sáng - đó là tình yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ. Dù mỗi cá nhân ban đầu là một thế giới riêng đầy sợ hãi và cô lập, nhưng chính nỗi sợ ấy khi hòa chung đã biến thành sức mạnh phản kháng mạnh mẽ. Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến đoàn làm phim, đặc biệt tự hào về những người học trò trưởng thành từ Trường Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh”.

Các phân đoạn đại cảnh của Trại buôn người có sự góp mặt của đông đảo diễn viên. Theo đạo diễn, đây là đề tài không mới nhưng vẫn còn đang diễn ra trong cuộc sống hiện đại. (Nguồn: NSX)

Từ “việc nhẹ lương cao” đến chiếc bẫy phía sau lời mời hấp dẫn

Một trong những điểm đáng chú ý của Trại buôn người là bộ phim không bắt đầu câu chuyện bằng một thế giới tội phạm xa lạ, mà từ một lời mời vốn có thể xuất hiện trong đời sống: “Việc nhẹ, lương cao”. Những lời hứa về thu nhập hấp dẫn, công việc không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hay cơ hội đổi đời có thể trở thành điểm khởi đầu khiến một người tìm đến vùng đất xa lạ. Khi bước qua biên giới, họ có thể bị tước giấy tờ, kiểm soát liên lạc, ép làm việc và bị đẩy vào những đường dây lừa đảo.

Đây cũng là phần nội dung được nhiều bài viết về phim nhấn mạnh. VTV nhận định tác phẩm đặt vấn đề về những lời dụ dỗ ngọt ngào khiến người lao động trẻ rơi vào các khu vực biên giới và phải tìm cách giành giật sự sống. Moveek cũng mô tả câu chuyện bắt đầu từ chiêu trò “việc nhẹ lương cao”, trước khi nhân vật bị cuốn vào một hệ thống tội phạm.

Điểm đáng nói là phim không chỉ mô tả nạn nhân như những người thiếu hiểu biết. Họ có gia đình, công việc, những dự định riêng và những lý do khác nhau để tin vào lời mời gọi. Chính điều đó khiến câu chuyện gần hơn với đời sống.

Thông điệp cảnh tỉnh vì vậy nằm ở sự tỉnh táo trước những lời mời quá hấp dẫn, đặc biệt khi công việc ở nước ngoài không cung cấp thông tin rõ ràng về doanh nghiệp, địa điểm làm việc, hợp đồng, người tuyển dụng hoặc yêu cầu người lao động giao nộp giấy tờ cá nhân.

Ở góc độ này, Trại buôn người có thêm một giá trị ngoài yếu tố giải trí. Bộ phim đưa một vấn đề vốn thường xuất hiện trong các bản tin pháp luật lên màn ảnh rộng bằng câu chuyện của những nhân vật cụ thể.

Sau những ngày đầu công chiếu, ê-kíp Trại buôn người tiếp tục thực hiện cinetour để gặp trực tiếp khán giả. Ngày đầu tiên tại Hà Nội, Steven Nguyễn cùng các diễn viên mang theo những bao tải quà để tặng người xem. Hình ảnh các diễn viên trực tiếp giao lưu, trao quà và chụp ảnh cùng khán giả tạo nên một không khí khác với những buổi quảng bá phim thông thường. Với ê-kíp, đây cũng là dịp lắng nghe phản ứng trực tiếp sau khi khán giả đã trải qua 135 phút của bộ phim.

Những ngày đầu công chiếu, Trại buôn người ghi nhận cảnh khán giả phủ kín các phòng chiếu, từ những suất đầu ngày đến các khung giờ tối muộn. Hình ảnh người xem xếp hàng chờ vào rạp, các phòng chiếu đông kín và nhiều nhóm khán giả cùng đến thưởng thức phim tạo nên không khí sôi động tại các cụm rạp. Sự hiện diện đông đảo của khán giả cho thấy sức hút của một bộ phim Việt được đầu tư chỉn chu, từ câu chuyện, diễn xuất đến các đại cảnh hành động. Không ít khán giả sau khi xem còn chia sẻ cảm xúc và giới thiệu phim cho bạn bè, góp phần tạo hiệu ứng truyền miệng ngay trong những ngày đầu ra mắt.