Quán quân mùa đầu tiên của chương trình 'Sing my song' Cao Bá Hưng tiết lộ, từng tự hoài nghi mình có thuộc về âm nhạc

Cao Bá Hưng (sinh năm 1998) được biết đến với danh hiệu Quán quân Sing my song mùa đầu tiên. Anh cũng là cháu nội đời thứ 7 của đại thi hào Cao Bá Quát. Trong suốt hành trình âm nhạc hơn 10 năm, giọng ca này vẫn cho thấy sự say mê và kiên định của mình với chất liệu văn hóa dân gian truyền thống của Việt Nam.

Với EP Phong lưu, Cao Bá Hưng tiếp tục phát huy thế mạnh đó. Ngoài ca khúc Tương tư đã từng được ra mắt, anh còn đưa vào các sáng tác mới gồm: Cõng chồng đi chơi (kết hợp cùng Lương Bích Hữu) và Bắt vợ. Điểm chung của các ca khúc trong EP Phong lưu đều được Cao Bá Hưng lấy cảm hứng từ vùng núi Tây Bắc.

Lần trở lại này, Cao Bá Hưng cho biết, anh đã ấp ủ rất nhiều dự án ngay sau danh hiệu Quán quân: “Thời điểm đó, có nhiều yếu tố khách quan khác khiến Hưng bị chi phối. Thậm chí, Hưng còn tự hoài nghi mình có thuộc về âm nhạc không, đến lúc đặt quyết tâm thì đã ngót nghét 10 năm rồi”.

Nam nghệ sĩ bày tỏ: “EP Phong lưu phải mất rất nhiều năm để hoàn thành. Suốt quá trình đó, nhiều lần Hưng phải "xây lên rồi đập đi" để tìm ra những chất liệu văn hóa phù hợp với câu chuyện mà mình thực sự muốn kể. Hơn nữa, đối với các giá trị truyền thống, Hưng không dám làm gì thiếu tôn trọng hay vội vàng. Ngược lại, Hưng muốn cẩn thận từng chút một từ ca từ, hình ảnh đến nhạc cụ sử dụng. Hưng không muốn dùng văn hóa như một “chiếc áo thời thượng" bên ngoài, mà nó phải xuất phát từ bên trong, từ nội dung tả được cái tình, cái hồn người Việt rồi mới tính đến bản phối".

Đồng thời, Cao Bá Hưng cho biết, anh từng nhiều lần thay đổi cách tiếp cận với âm nhạc. Tuy nhiên, sau nhiều năm trải nghiệm và thử nghiệm, anh nhận ra, văn hóa không đến từ những điều "đao to búa lớn" mà xuất hiện trong những thứ rất nhỏ như cử chỉ, lời nói, tiếng đàn, lời ru. Chính những điều đó trở thành kim chỉ nam đưa Cao Bá Hưng đến với EP Phong lưu, tác phẩm mở màn cho chuỗi dự án âm nhạc dài hơi của anh trong thời gian tới.

Cao Bá Hưng nói thêm rằng, dự án này không phải đánh dấu sự trở lại, vì anh chưa từng ngừng hoạt động âm nhạc, hay giúp anh khẳng định thêm “cái tôi” trong âm nhạc. Sâu xa hơn, đây là cách để anh trả lời cho câu hỏi mình là ai, mình muốn trở thành người nghệ sĩ như thế nào.

Cao Bá Hưng bày tỏ quan điểm: “Nếu làm nhạc để "chạy đua", Hưng nghĩ mình sẽ kiệt sức. Thay vào đó, Hưng muốn mang đến các tác phẩm âm nhạc phản ánh đúng tính cách, tình yêu và sự tự tin của mình nhiều nhất có thể. Dự án này giống một lời hồi đáp dành cho chính những câu hỏi, những hoài nghi mà Hưng đã luôn phải đối diện suốt nhiều năm, cũng như cho Hưng thêm tự tin vào con đường mình đi”.