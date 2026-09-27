Tập huấn PCCC và CNCH cho 245 dân phòng

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, bằng các biện pháp nghiệp vụ và áp dụng linh hoạt các chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, CBCS Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 12 cùng các đơn vị chức năng, người dân kịp thời đưa được 2 người dân thoát nạn an toàn, bảo vệ tài sản tại các tầng trên của công trình...