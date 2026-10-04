Cái kết cuối cùng của chủ quán hải sản xịt vòi nước tăng áp vào mặt người bán rau

Như tin đã đưa trước đó, sáng 22/6/2026, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh xảy ra xô xát giữa chủ một cửa hàng hải sản tại phường Xuân Hòa (Phú Thọ) và một phụ nữ bán rau. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý khi người phụ nữ bán rau xuất hiện với nhiều vết thương, đặc biệt là vùng mắt có dấu hiệu chảy máu.

Theo nội dung được ghi lại, chủ cửa hàng hải sản cùng mẹ đã sử dụng vòi nước tăng áp xịt trực tiếp vào mặt người phụ nữ bán rau, khiến người này bị thương ở vùng mặt.

Thúy đã sử dụng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người phụ nữ bán rau. Ảnh Internet.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 22/6, tại khu vực trước cửa hàng hải sản Phương Thúy, bà Nguyễn Thị Thúy (43 tuổi) cùng mẹ là bà N.T.T. (67 tuổi) xảy ra xô xát với bà N.T.Q. (63 tuổi, trú xã Minh Trí, Hà Nội), người bán rau ở phía đối diện. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn, tranh chấp vị trí bán hàng. Hậu quả, bà Q. bị thương tích ở vùng mắt, hai mắt sưng nề, mắt trái có biểu hiện chảy máu. Tay phải của bà cũng bị thương do bị bà Thúy cùng mẹ dùng vòi nước tăng áp xịt vào.

Ngày 2/10, báo Bảo vệ Pháp Luật thông tin, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc người bán rau ngồi chắn lối vào cửa hàng hải sản. Sau đó, Thúy đã sử dụng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người phụ nữ này, khiến nạn nhân bị thương tích 16%.

Tại phiên tòa, VKSND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ đã làm rõ tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo. Căn cứ các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Qua vụ án, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống theo đúng quy định. Mọi người tuyệt đối không sử dụng hung khí, công cụ hoặc thiết bị có khả năng gây nguy hiểm để giải quyết xung đột, tránh dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.