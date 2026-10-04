Cảnh sát PCCC 'tốc hành' có mặt, phun nước từ nhiều hướng dập tắt đám cháy tại xưởng sản xuất ghế

Sáng 4/10, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại công ty sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ sáng cùng ngày, khói lửa bùng phát từ bên trong công ty sản xuất ghế trên đường này, phát hiện sự việc người dân hô hoán.

Hiện trường vụ cháy.

Bảo vệ cùng người dân xung quanh cầm bình chữa cháy, kéo dây, ống nước để dập lửa nhưng không thành. Người dân vội di chuyển máy móc, phương tiện và hàng hóa ra khu vực an toàn. Hai xe tải đỗ bên trong đã kịp thời được điều khiển ra ngoài, trong đó có một xe bị cháy xém phần thùng.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TPHCM điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để triển khai công tác dập lửa từ nhiều hướng.

Đám cháy được cảnh sát khống chế, dập tắt ngay sau đó. Tại hiện trường, một phần khung sắt cùng mái che của công ty bị nhiệt độ cao làm biến dạng, đổ sập.

Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ cháy có một số ô tô đang đỗ sát vách tường công ty, trong đó một ô tô (loại 16 chỗ) bị hư hỏng, ảnh hưởng nặng do tác động của nhiệt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bị hư hỏng, thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại đang được Công an TPHCM điều tra, thống kê làm rõ.