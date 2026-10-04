Góp 14 triệu đồng mua ma túy mừng sinh nhật rồi đổi ý, 3 người được hủy án

Từ khoản tiền góp mua ma túy cho tiệc sinh nhật

Mới đây, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của Trịnh Vũ Kiên, Kim Xuân Tuấn và Nguyễn Quang Hưng, cùng 30 tuổi, trú tại Quảng Ninh, trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24.9.2025, trong nhóm chat, Lê Minh Thành rủ Trịnh Vũ Kiên, Kim Xuân Tuấn và Nguyễn Quang Hưng góp tiền mua ma túy để sử dụng trong tiệc sinh nhật của Thành, dự kiến tổ chức ngày 4.10.2025. Ba người đồng ý tham gia và chuyển cho Thành tổng cộng 14 triệu đồng. Sau đó, Thành liên hệ mua ma túy qua mạng.

Phiên toà phúc thẩm vụ án

Theo nội dung hồ sơ được công bố, Thành đã mua Ketamine và ma túy dạng “kẹo”. Sau khi nhận ma túy, Thành giữ lại một phần và có ý định chuyển một phần cho nhóm sử dụng trong dịp sinh nhật.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó không diễn ra như dự kiến ban đầu. Kiên, Tuấn và Hưng khai rằng sau khi chuyển tiền, họ lo sợ vì vi phạm pháp luật nên thay đổi ý định, không tiếp tục tham gia việc sử dụng ma túy và đề nghị Thành trả lại số tiền đã góp.

Hồ sơ thể hiện, ngày 30.9.2025, Thành đã trả lại cho Kiên 5 triệu đồng. Tuấn được nhận lại 2 triệu đồng. Trong khi đó, Hưng cho biết đã rút lui và để lại khoản tiền đã chuyển như tiền mừng sinh nhật Thành.

Sau khi nhận được tiền, Kiên và Tuấn đã thoát khỏi nhóm chat. Thành vẫn tiếp tục giữ số ma túy đã mua. Sau đó, Thành mang một phần trong số ma túy này đi bán. Diễn biến này trở thành một trong những nội dung quan trọng đẩy Kiên, Tuấn và Hưng vào vòng lao lý của vụ án.

Tại phiên tòa sơ thẩm, cơ quan xét xử cho rằng dù Kiên, Tuấn và Hưng không trực tiếp nhận, cất giữ hoặc quản lý số ma túy bị thu giữ nhưng việc 3 người góp tiền đã tạo điều kiện vật chất để Thành thực hiện việc mua ma túy. Từ đó, cấp sơ thẩm xác định cả ba là đồng phạm giúp sức cho Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tuy nhiên, cấp sơ thẩm cũng xác định vai trò của 3 người này thấp hơn Thành. Theo nhận định được đưa ra, Kiên, Tuấn và Hưng không biết việc Thành bán ma túy, không bàn bạc với Thành về việc bán ma túy và cũng không được hưởng lợi từ việc bán ma túy.

Vì vậy, mặc dù cùng bị xác định phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, mức hình phạt dành cho ba bị cáo thấp hơn Thành. Trong đó Lê Minh Thành bị tuyên phạt 36 tháng tù, Trịnh Vũ Kiên, Kim Xuân Tuấn và Nguyễn Quang Hưng mỗi người nhận mức án 24 tháng tù.

Sau bản án, cả 3 bị cáo đều kháng cáo kêu oan về tội danh và hình phạt, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét tuyên họ không phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Những vấn đề được đặt ra tại phiên phúc thẩm

Tại cấp phúc thẩm, vấn đề không chỉ nằm ở việc 3 bị cáo từng góp tiền mua ma túy mà còn ở việc cần xác định cụ thể hành vi, nhận thức và vai trò của từng người trong toàn bộ diễn biến vụ án.

Các luật sư bào chữa cho 3 bị cáo

Việc các bị cáo đã chuyển tiền trước khi Thành mua ma túy là tình tiết được xem xét. Tuy nhiên, sau đó họ khai đã thay đổi ý định, không tiếp tục tham gia sử dụng và có 2 người yêu cầu nhận lại tiền.

Đặc biệt, theo hồ sơ, Thành hoàn trả chuyển khoản cho Kiên, Tuấn đúng bằng số tiền 2 bị cáo đã góp trước đó, trong khi Hưng cho rằng số tiền của mình để lại như tiền mừng sinh nhật Thành. Những diễn biến này khiến việc xác định vai trò cụ thể của từng người cần được xem xét trong mối liên hệ với toàn bộ hành vi của Thành.

Bên cạnh nội dung về tội danh, Hội đồng xét xử phúc thẩm còn chỉ ra vấn đề liên quan đến quá trình truy tố và xét xử. Theo nhận định của Hội đồng xét xử, cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội danh nặng hơn nội dung truy tố nhưng không trả hồ sơ để Viện kiểm sát xem xét việc truy tố về tội danh nặng hơn. Đây là vấn đề tố tụng mà cấp phúc thẩm cho rằng cần được khắc phục trong quá trình giải quyết lại vụ án.

Một điểm khác cũng được chú ý là sự xuất hiện của hai bản cáo trạng có cùng số và cùng ngày ban hành, cùng có chữ ký của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát khu vực 5 và đóng dấu đỏ, nhưng có nội dung khác nhau.

Theo đó, bản cáo trạng được tống đạt cho các bị can thể hiện: Sau khi mua ma túy, Thành cất riêng 5 viên "để sử dụng một mình".

Trong khi đó, bản cáo trạng được Viện kiểm sát sử dụng lại thể hiện: Thành giữ số ma túy này để "mang đi cho cả nhóm cùng sử dụng".

Các bị cáo và luật sư đã đề cập tình tiết này tại phiên phúc thẩm. Hội đồng xét xử cho rằng, cần xác minh, làm rõ nguồn gốc cũng như nội dung của hai văn bản trước khi đánh giá đầy đủ hồ sơ vụ án.

Sau khi đánh giá các vấn đề nêu trên, Hội đồng xét xử xác định cấp sơ thẩm có những "sai lầm nghiêm trọng" trong khi áp dụng pháp luật cũng như thủ tục tố tụng, do đó tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để giải quyết lại theo thẩm quyền.

Điều này đồng nghĩa với việc những nội dung liên quan đến hành vi, vai trò và tội danh của Kiên, Tuấn và Hưng sẽ tiếp tục được xem xét trong quá trình giải quyết lại vụ án.

Việc hủy án cũng nhằm làm rõ những vấn đề mà cấp phúc thẩm đã chỉ ra, trong đó có việc xác định đúng tội danh, vai trò của từng bị cáo, trình tự truy tố và xét xử, cũng như tình tiết liên quan đến 2 bản cáo trạng có cùng số, cùng ngày, cùng người ký nhưng khác nội dung.