Diễn biến mới về phiên toà liên quan đến Kim Soo Hyun

Phiên tòa xét xử Kim Se Eui - người đứng đầu kênh YouTube Garo Sero Research Institute trong vụ án liên quan đến cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật về nam diễn viên Kim Soo Hyun sẽ được tiếp tục vào ngày 15/10. Trước đó, đề nghị tổ chức phiên tòa có sự tham gia của công chúng từ phía bị cáo đã không được chấp thuận.

Phiên tòa xét xử Kim Se Eui sẽ được tiếp tục vào ngày 15/10.

Theo Star News đưa tin ngày 3/10, Hội đồng xét xử số 26 thuộc Tòa án Trung tâm Seoul sẽ tổ chức phiên chuẩn bị xét xử lần thứ hai đối với Kim Se Eui vào ngày 15/10. Người này bị truy tố với các cáo buộc, trong đó có vi phạm Luật Mạng thông tin và truyền thông liên quan đến hành vi phỉ báng.

Tại phiên chuẩn bị xét xử đầu tiên diễn ra vào tháng trước, phía Kim Se Eui bày tỏ mong muốn được xét xử theo hình thức có sự tham gia của công chúng. Tuy nhiên, sau phiên làm việc, tòa án quyết định không chấp thuận đề nghị này.

Trước đó, phía Kim Soo Hyun bày tỏ lo ngại Kim Se Eui đang gắn yêu cầu xét xử có sự tham gia của công chúng với những lập luận mang tính chính trị trong các chương trình phát sóng của mình. Phía nam diễn viên cảnh báo phiên tòa có nguy cơ bị sử dụng cho mục đích chính trị.

Về phía Kim Se Eui, người này phủ nhận các cáo buộc. Phía bị cáo cho rằng thông tin cố diễn viên Kim Sae Ron từng hẹn hò với Kim Soo Hyun từ khi cô còn là trẻ vị thành niên không phải thông tin sai sự thật. Đồng thời, họ khẳng định những hình ảnh của Kim Soo Hyun được công bố trong chương trình phát sóng không thuộc nhóm hình ảnh có khả năng gây xấu hổ hoặc tổn hại danh dự về mặt tình dục.

Theo cáo trạng, cơ quan công tố đã truy tố Kim Se Eui và bắt tạm giam người này với các cáo buộc phỉ báng theo Luật Mạng thông tin và truyền thông, vi phạm Luật Xử phạt tội phạm tình dục và Luật Chống hành vi theo dõi, quấy rối. Công tố viên và cảnh sát xác định Kim Se Eui đã phát tán thông tin bị cho là sai sự thật về Kim Soo Hyun tổng cộng 25 lần thông qua các chương trình YouTube và họp báo trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm ngoái. Kim Se Eui tiếp tục bác bỏ toàn bộ cáo buộc liên quan.

Công tố viên và cảnh sát xác định Kim Se Eui đã phát tán thông tin bị cho là sai sự thật về Kim Soo Hyun tổng cộng 25 lần.

Trong một diễn biến khác, cơ quan công tố cho rằng Kim Se Eui thu được tổng cộng 169,4 triệu won từ các nội dung liên quan đến vụ việc và đã tiến hành thủ tục phong tỏa tài sản. Khoản tiền bị xác định là lợi nhuận từ hành vi phạm tội gồm ít nhất 54,4 triệu won tiền quyên góp và 115 triệu won doanh thu quảng cáo.

Tháng trước, cơ quan công tố đã hoàn tất đăng ký bảo toàn tài sản đối với khu đất thuộc sở hữu của Kim Se Eui nhằm phục vụ việc truy thu nếu có căn cứ pháp lý. Vụ án dự kiến tiếp tục được xem xét tại phiên chuẩn bị xét xử vào ngày 15/10.