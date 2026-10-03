Kình ngư Ánh Viên giành 4 HCV ngày trở lại đường đua xanh

🫶 💖 Tâm thư của Ánh Viên

Trưa ngày 3/10, trên trang cá nhân, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên có những dòng chia sẻ đầy cảm xúc sau khi chính thức trở lại đường đua xanh.

Ánh Viên viết tâm thư chia sẻ lý do tái xuất thi đấu

“4 năm rồi, Viên mới trở lại đường đua. Lần này, Viên trở lại không vì huy chương hay để chứng minh thắng thua, mà đơn giản vì Viên nhận ra mình vẫn còn rất yêu bơi”, Ánh Viên viết.

Theo nữ kình ngư, lần trở lại này trước hết xuất phát từ mong muốn được tiếp tục bơi, tập luyện và sống với niềm đam mê từng gắn bó với cô trong suốt sự nghiệp.

“Viên muốn được bơi, được tập luyện, được sống lại với đam mê và lan tỏa tình yêu với đường đua xanh đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn nhỏ. Mong rằng trên hành trình trở lại này, Viên vẫn sẽ nhận được sự yêu thương và đồng hành của mọi người”, Ánh Viên chia sẻ.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Bên cạnh hàng nghìn lượt thích, nhiều bình luận gửi lời chúc mừng, động viên và bày tỏ sự ủng hộ dành cho nữ kình ngư quê Cần Thơ trong hành trình trở lại thi đấu.

🔙 🔄 Vừa trở lại đã giành 4 HCV

Trước đó, tại giải bơi tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026 kết thúc tối 2/10 tại hồ bơi Phú Thọ (TP.HCM), Ánh Viên đã có màn tái xuất đầy ấn tượng khi giành tới 4 HCV.

Ánh Viên trở lại ấn tượng với 4 HCV

Nữ kình ngư lần lượt giành chiến thắng ở các nội dung 100m tự do nữ, 200m hỗn hợp cá nhân, 100m ngửa và 200m ngửa.

Đây là giải đấu được tổ chức nhằm giúp Ban tổ chức Đại hội kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất phục vụ môn bơi trước khi bước vào tranh tài chính thức. Đồng thời, giải cũng là dịp để các đoàn thể thao kiểm tra chuyên môn, đánh giá phong độ của các VĐV trước Đại hội thể thao toàn quốc.

Đáng chú ý, Ánh Viên đã đăng ký tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 11, trong màu áo đội Quân đội - đơn vị mà cô từng gắn bó trong nhiều năm. Các nội dung thi đấu cụ thể của Ánh Viên tại Đại hội hiện chưa được công bố nhằm đảm bảo chiến thuật chuyên môn của đoàn Quân đội.

⚡ 🏅 Kỷ lục gia của thể thao Việt Nam

Ánh Viên từng giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào cuối năm 2022, sau khi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX khép lại tại Hà Nội. Khi đó, quyết định giải nghệ ở tuổi 26 của nữ kình ngư gây nhiều tiếc nuối đối với người hâm mộ thể thao Việt Nam.

Ánh Viên sẽ tranh tài ở Đại hội TDTT toàn quốc 2026

Trong sự nghiệp, Ánh Viên là một trong những VĐV thành công nhất của thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Sau 5 lần tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á, cô giành tổng cộng 25 HCV, 8 HCB và 2 HCĐ, qua đó trở thành VĐV Việt Nam giành nhiều HCV SEA Games nhất.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Ánh Viên đến tại SEA Games 2015 ở Singapore. Khi đó, “tiểu tiên cá” giành tới 8 HCV và phá 8 kỷ lục SEA Games, tạo nên một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực. Hai năm sau, tại SEA Games 2017 ở Malaysia, Ánh Viên tiếp tục thiết lập thêm các kỷ lục ở nội dung 200m ngửa và 100m ngửa.

Sau 4 năm xa đường đua, sự trở lại của Ánh Viên vì thế nhận được sự quan tâm đặc biệt.