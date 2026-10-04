Xã Vạn Ninh phát động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy

Sáng 4-10, UBND xã Vạn Ninh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4-10) năm 2026.

Các lực lượng tham gia lễ phát động.

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn xã Vạn Ninh được quan tâm, triển khai đồng bộ. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH được đẩy mạnh; các mô hình như: “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Nhà tôi có bình chữa cháy”... được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Các lực lượng tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua tuyến đường Hùng Vương, xã Vạn Ninh.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND xã Vạn Ninh đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, thôn, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh và toàn thể Nhân dân tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH với phương châm “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng; thường xuyên tổ chức tập huấn, thực hành các kỹ năng cần thiết, bảo đảm sẵn sàng xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ". Đồng thời, tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình, đẩy mạnh vận động mỗi hộ gia đình chủ động trang bị bình chữa cháy phù hợp, bảo đảm lối thoát nạn an toàn...

Sau lễ phát động, các lực lượng đã triển khai đội hình diễu hành tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH qua các tuyến đường trên địa bàn xã Vạn Ninh.