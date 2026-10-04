Dựng lá chắn 'giặc lửa'

• P.V: Xin đồng chí đánh giá khái quát về công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua?

- Thượng tá Nguyễn Khánh An: Thời gian qua, công tác PCCC-CNCH trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự tham gia ngày càng tích cực của Nhân dân. Nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành các quy định về PCCC-CNCH của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân từng bước được nâng lên.

Tuyên truyền, trải nghiệm thực tế về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh - Ảnh: L.Chi

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình cháy, nổ, sự cố trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh đô thị hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thông và đời sống dân sinh ngày càng phát triển. Trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 80 vụ cháy, gây thiệt hại trên 5,89 tỉ đồng về tài sản và 13,496ha rừng, thực bì; không có thiệt hại về người. Những con số trên cho thấy, dù công tác PCCC-CNCH đã được các cấp, ngành quan tâm triển khai, nhưng nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố vẫn luôn hiện hữu.

• P.V: Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã và đang triển khai những giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

- Thượng tá Nguyễn Khánh An: Với quan điểm “lấy phòng ngừa làm chính”, nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân và khả năng xử lý ngay tại cơ sở, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến kiến thức, pháp luật và kỹ năng PCCC, CNCH theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã tổ chức 453 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 16.512 người; thực hiện 67 cuộc tuyên truyền về PCCC, CNCH, phòng chống đuối nước và 23 cuộc tuyên truyền trải nghiệm, thực hành chữa cháy, CNCH với hơn 34.000 người tham gia.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà máy thủy điện Đakrông 2 - Ảnh: L.Chi

Kiến thức và kỹ năng PCCC được truyền tải đến người dân ngày càng đa dạng, trực quan thông qua các hoạt động tại Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC-CNCH, các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu PCCC-CNCH và ứng dụng “Báo cháy 114”.

Đơn vị cũng đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC, tập trung vào các cơ sở, loại hình và địa bàn có nguy cơ cháy, nổ cao. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã kiểm tra 2.675 lượt cơ sở; qua đó kịp thời hướng dẫn khắc phục những tồn tại, thiếu sót và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, với tổng số tiền xử phạt 257 triệu đồng.

Bên cạnh phòng ngừa, lực lượng PCCC-CNCH luôn duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên huấn luyện, thực tập phương án, bảo đảm lực lượng và phương tiện sẵn sàng xử lý nhanh chóng khi có tình huống xảy ra.

Thượng tá Nguyễn Khánh An, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh - Ảnh: L.Chi

• P.V: Trong PCCC, “5 phút vàng” đầu tiên quyết định đến 90% thành bại của việc khống chế đám cháy. Vậy, tỉnh ta đã phát huy phương châm “4 tại chỗ” thông qua các mô hình an toàn cơ sở như thế nào?

- Thượng tá Nguyễn Khánh An: Thời gian từ khi phát hiện sự cố đến khi tổ chức xử lý ban đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu đám cháy được phát hiện sớm, báo tin kịp thời và xử lý ngay tại chỗ sẽ hạn chế tối đa nguy cơ cháy lan, cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Để phát huy phương châm “4 tại chỗ”, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH chú trọng hướng dẫn, huấn luyện, nâng cao kỹ năng cho lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng dân phòng; giúp các lực lượng chủ động xử lý tình huống ban đầu và phối hợp, hiệp đồng hiệu quả với lực lượng chuyên nghiệp.

Nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn. Hiện, toàn tỉnh đang duy trì 250 “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 156 “Điểm chữa cháy công cộng”. Đây là những mô hình có ý nghĩa thiết thực, giúp các hộ dân hỗ trợ nhau trong phát hiện, báo cháy, chữa cháy và thoát nạn ngay từ những phút đầu tiên.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham gia chữa cháy rừng - Ảnh: L.Chi

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả phong trào “Hộ gia đình an toàn”, vận động mỗi gia đình chủ động trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay và biết cách sử dụng khi có sự cố. Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đơn vị đặc biệt chú trọng yêu cầu trang bị bình chữa cháy, mở lối thoát nạn thứ hai và bảo đảm các điều kiện an toàn. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026, 100% nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã được yêu cầu thực hiện đầy đủ các điều kiện này.

Mục tiêu của chúng tôi là mỗi người dân đều hình thành kỹ năng cơ bản: Có bình chữa cháy, biết sử dụng, biết cách thoát nạn và biết báo cháy. Khi mỗi hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp chủ động, phương châm “4 tại chỗ” sẽ tạo thành mạng lưới an toàn PCCC rộng khắp trong cộng đồng.

• P.V: Dự báo thời gian tới, trước tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp nhanh chóng, nguy cơ cháy nổ sẽ ngày càng phức tạp. Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh) đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nào để vừa xây dựng lực lượng tinh nhuệ, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thưa đồng chí?

- Thượng tá Nguyễn Khánh An: Chúng tôi xác định công tác PCCC-CNCH phải tiếp tục triển khai theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, hiện đại và sát thực tiễn; lấy phòng ngừa làm trọng tâm, đồng thời nâng cao năng lực xử lý của cả lực lượng chuyên nghiệp lẫn lực lượng cơ sở.

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC-CNCH; chủ động rà soát, đánh giá nguy cơ tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất và những địa bàn có nguy cơ cháy, nổ cao để có giải pháp phòng ngừa phù hợp.

Tuyên truyền, hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh - Ảnh: L.Chi

Đơn vị tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, huấn luyện, nâng cao kỹ năng cho người dân, lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng; đẩy mạnh củng cố, nhân rộng các mô hình an toàn PCCC; phát huy hiệu quả trung tâm giáo dục cộng đồng, hệ thống truyền tin báo cháy và ứng dụng “Báo cháy 114” nhằm nâng cao khả năng phát hiện, báo tin từ sớm; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập phương án phối hợp nhiều lực lượng; bảo đảm quân số, phương tiện, trang thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ứng phó hiệu quả với các sự cố phức tạp.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng “thế trận PCCC-CNCH” vững chắc từ cơ sở. Trong đó, mỗi người dân có kiến thức, kỹ năng, mỗi gia đình có phương tiện chữa cháy, mỗi cơ sở có lực lượng, phương án ứng phó và lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH luôn sẵn sàng, tinh nhuệ, chuyên nghiệp và hiện đại. Đó là tiền đề vững chắc để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tạo môi trường an toàn, ổn định cho sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững của tỉnh.

• P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lan Chi (thực hiện)