[Video] Từ 5/10, áp dụng thủ tục mới về hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Theo Nghị định số 335/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 176/2025, đối tượng hưởng trợ cấp hoặc người giám hộ chuẩn bị Tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Mẫu số 01 và có thể nộp hồ sơ theo một trong các cách: Trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ Bộ phận Một cửa.

NGUYỄN THÚY