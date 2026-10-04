Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt

Trong các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 (Đội 8) là một trong những đơn vị có nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ. Ở nơi thường xuyên đối mặt với khói lửa, hiểm nguy, sức trẻ không chỉ nằm ở tuổi đời mà còn được thể hiện qua tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, khả năng chịu đựng gian khó và bản lĩnh của mỗi người lính.

Cuộc chạy đua với thời gian của người lính PCCC cứu 5 người mắc kẹt

Vừa trở về sau buổi tuyên truyền kiến thức PCCC và CNCH cho các hộ dân sinh sống ven sông Hồng, Trung úy Đồng Thế Giáp (cán bộ Đội 8) chưa kịp ráo mồ hôi đã cùng đồng đội bước vào buổi luyện tập giữa thời tiết nắng nóng.

Trung úy Đồng Thế Giáp (bên trái) cùng đồng đội luyện tập. Ảnh: Đình Hiếu

Ảnh: Đình Hiếu

Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt rắn rỏi của người lính đã hơn đã có hơn 11 năm công tác trong ngành, trong đó 7 năm gắn bó với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Trong rất nhiều vụ cháy từng tham gia, anh nhớ nhất vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà số 47, ngõ 131 đường Hồng Hà, cách đây gần 6 tháng. Vụ cháy đã đặt những người lính trước cuộc chạy đua từng phút để tìm kiếm, đưa 5 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Ngôi nhà xảy ra cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Khoảng 22h45 ngày 13/4, dù không phải ca trực, Trung úy Giáp vẫn ở lại đơn vị. Đúng lúc đó, chủ ngôi nhà số 47 hớt hải chạy đến báo cháy.

Không kịp thay quần áo chuyên dụng, Trung úy Đồng Thế Giáp lập tức đánh kẻng báo động rồi chạy bộ đến hiện trường, cách đơn vị không xa.

Ngôi nhà được sử dụng để kinh doanh, bên trong chứa nhiều đồ đạc, hàng hóa dễ cháy, trong đó có mũ bảo hiểm. Khu vực lối lên cầu thang cũng xếp đầy hàng hóa, gây không ít khó khăn cho việc tiếp cận các tầng trên.

Cảnh sát PCCC bàn giao nạn nhân cho lực lượng y tế. Ảnh: Đình Hiếu

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn và sự chỉ huy kịp thời, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với người dân nhanh chóng khống chế đám cháy, đồng thời tiếp cận các tầng để tìm kiếm, giải cứu người mắc kẹt.

“Các nạn nhân ở rải rác tại nhiều vị trí trong ngôi nhà. Có hai người được tìm thấy trong nhà vệ sinh, hai nạn nhân khác kêu cứu ở ngoài ban công. Anh em đã tiếp cận, đưa họ ra ngoài an toàn”, Trung úy Đồng Thế Giáp kể lại.

Cũng theo Trung úy Giáp, khoảng một tuần sau, người nhà các nạn nhân tìm đến đơn vị để cảm ơn cán bộ, chiến sĩ trong Đội. Với người lính chữa cháy, những lời cảm ơn như vậy là niềm khích lệ rất lớn, bởi khi thực hiện nhiệm vụ, họ chỉ có một tâm niệm duy nhất là bằng mọi giá giải cứu người dân đang bị mắc kẹt.

Chiến sĩ 22 tuổi bế cụ bà thoát khỏi căn nhà cháy giữa đêm

Hạ sĩ Hoàng Hải Long (Đội 8), vừa tròn 22 tuổi, kể lại kỷ niệm không thể nào quên khi bế một cụ bà thoát nạn trong vụ cháy xảy ra lúc 1h24 ngày 2/9 tại nhà dân số 4, ngách 12, ngõ 29 Đội Nhân (phường Ngọc Hà).

“Đám cháy xảy ra tại tầng 1, bắt nguồn từ vị trí để hai xe máy sát cửa ra vào. Lửa bùng lớn, cháy lan dần vào phía trong nhà. Chất cháy chủ yếu là xăng, nhựa nên tạo ra nhiều khói, khí độc”, Hạ sĩ Long kể lại.

Hạ sĩ Hoàng Hải Long bế nạn nhân thoát khỏi đám cháy ở phố Đội Nhân.

Khi phát hiện có người mắc kẹt bên trong, Hạ sĩ Hoàng Hải Long nhận nhiệm vụ trinh sát, tiếp cận đám cháy từ tầng thượng của nhà liền kề.

Long cùng đồng đội dùng thang phá cửa kính tầng 3 để tiếp cận, tìm kiếm người bị nạn tại các tầng phía trên và triển khai các biện pháp thoát khói.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chữa cháy hướng dẫn hai người bị nạn thoát từ mái tầng tum sang nhà liền kề. Hạ sĩ Hoàng Hải Long trực tiếp bế một cụ bà đến nơi an toàn.

“Những tình huống như vậy diễn ra trong công việc hằng ngày của người lính chữa cháy. Có những lúc, cuộc chiến với giặc lửa chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng mỗi quyết định đều có thể liên quan trực tiếp đến sự an toàn, tính mạng của người dân”, Hạ sĩ Hoàng Hải Long nói.