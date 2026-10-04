Khi 'Ba Nhất' bén rễ miền núi Lãnh Ngọc

“Làm sạch” địa bàn, chặn đứng tệ nạn ma túy

Trò chuyện với PV Báo Công an nhân dân, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, Trưởng Công an xã Lãnh Ngọc, cho biết thấm nhuần tinh thần “Kỷ luật nhất” trong phong trào thi đua “Ba Nhất”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Đảng ủy, UBND xã Lãnh Ngọc, công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) luôn được lực lượng Công an xã triển khai với tinh thần nghiêm minh, bài bản.

Mặc dù không phải là địa bàn phức tạp về ANTT, nhưng thực tế đặt ra không ít thách thức khi các hành vi vi phạm pháp luật thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, chủ yếu liên quan đến ma túy và mâu thuẫn bộc phát dẫn đến xô xát trong một bộ phận thanh thiếu niên.

Công an xã Lãnh Ngọc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.

Nhận diện rõ những “mầm mống” nguy cơ liên quan đến các loại tội phạm và tệ nạn xảy ra trên địa bàn, trong năm 2026, Công an xã Lãnh Ngọc đã chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm và các loại tệ nạn.

Đặc biệt, “mặt trận” phòng, chống ma túy được Công an xã Lãnh Ngọc triển khai quyết liệt, trong đó đáng chú ý là Cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy (từ ngày 5/8 đến 20/9). Trong đợt cao điểm này, lực lượng Công an xã đã tiến hành kiểm tra, thử test ma túy đối với hơn 500 trường hợp nghi vấn; qua đó phát hiện 12 trường hợp dương tính và đấu tranh, phát hiện trực tiếp 2 vụ với 6 đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Những con số quyết liệt ấy thể hiện rõ bản lĩnh kỷ luật, tinh thần “thép” của lực lượng Công an cơ sở, kịp thời chặn đứng nguồn cung và quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan, tạo tiền đề vững chắc để Lãnh Ngọc hiện thực hóa mục tiêu trở thành “xã không ma túy” vào cuối năm 2027.

Lãnh Ngọc là xã miền núi thuộc TP Đà Nẵng, được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm Tiên Hiệp, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trước đây. Xã Lãnh Ngọc hiện có 7 thôn, diện tích tự nhiên hơn 161 km2, địa hình chủ yếu là đồi núi, gò đồi, bậc thang; dân cư phân bố trong các khu vực được bao quanh bởi núi và thấp dần về phía Tây, với gần 3.300 hộ - khoảng 15.000 nhân khẩu.

Sức mạnh từ “thế trận lòng dân”

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an xã Lãnh Ngọc luôn chú trọng công tác phòng ngừa xã hội, khéo léo khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đó đến nay lực lượng Công an xã vẫn duy trì hoạt động hiệu quả của mô hình “Camera an ninh” - “mắt thần” hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an trong việc nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện nhanh chóng các vụ việc vi phạm pháp luật từ khi mới manh nha. Song song đó, mô hình “Đổi vũ khí lấy gạo” đã phát huy hiệu quả cao độ trong việc vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, loại bỏ các mối họa tiềm ẩn tai nạn thương tâm từ tàng trữ vũ khí trái phép trong khu dân cư.

Công an xã Lãnh Ngọc thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho học sinh từ 6 đến dưới 14 tuổi.

Đặc biệt, bắt nhịp với xu thế số hóa, mô hình “Ngày chuyển đổi số” do Công an xã Lãnh Ngọc triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho người dân. Qua đó, công tác tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm được lan tỏa nhanh chóng, hiệu quả hơn, giúp người dân tiếp cận thuận lợi với các tiến bộ công nghệ ngay tại cơ sở.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, thời gian qua, hình ảnh người chiến sĩ Công an xã Lãnh Ngọc không chỉ gắn liền với sắc phục nghiêm trang mà còn khắc sâu trong lòng nhân dân bởi sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Công an xã Lãnh Ngọc thăm, tặng quà học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa luôn được đơn vị coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng để thắt chặt mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức và phối hợp thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Vào các dịp tri ân như Ngày Thương binh - Liệt sĩ, những phần quà và nghĩa cử ấm áp của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lãnh Ngọc đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an.

“Giữ gìn sự bình yên cho một xã miền núi như Lãnh Ngọc không chỉ đòi hỏi sự quyết liệt trong đấu tranh với tội phạm, mà còn cần sự bền bỉ trong công tác dân vận và an sinh xã hội. Chúng tôi luôn xác định rõ mục tiêu: Phải bám sát cơ sở, chủ động phòng ngừa từ sớm, phát huy sức mạnh của “thế trận lòng dân” qua các mô hình thiết thực như camera an ninh, vận động giao nộp vũ khí hay chuyển đổi số. Với quyết tâm cao độ và sự đồng lòng của hệ thống chính trị, chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm sạch địa bàn, quyết tâm xây dựng thành công xã Lãnh Ngọc không ma túy vào cuối năm 2027”, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, Trưởng Công an xã Lãnh Ngọc, nhấn mạnh.