Trưa 4/10: Triệu tập nhóm đối tượng liên quan vụ xô xát xảy ra trong đêm tại Hà Tĩnh

Sau khi đi nhậu, một người đàn ông đến phòng trọ của một phụ nữ ở xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) để nói chuyện. Tại đây xảy ra mâu thuẫn, người này về nhà lấy dao rồi quay lại đâm hai người, khiến 1 phụ nữ tử vong.