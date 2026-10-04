Trưa 4/10: Triệu tập nhóm đối tượng liên quan vụ xô xát xảy ra trong đêm tại Hà Tĩnh
Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên chặn đánh người trên đường Trần Phú vào rạng sáng.
Căn cứ vào tính chất và mức độ vi phạm, lực lượng chức năng sẽ đề xuất hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/trua-4-10-trieu-tap-nhom-doi-tuong-lien-quan-vu-xo-xat-xay-ra-trong-dem-tai-ha-tinh-169261004110741218.htm