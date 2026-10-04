Người đàn ông giấu vợ sang tên nhà cho tình nhân, vợ chỉ biết khi phát sinh vụ kiện

Âm thầm sang tên nhà cho tình nhân, vợ chỉ biết khi phát sinh vụ kiện

Theo trình bày của ông Q. (ngụ TPHCM), năm 2006, ông quen biết và nảy sinh tình cảm với bà P. Năm 2011, bà P. sinh con gái và cho biết ông Q. là cha của đứa trẻ.

Do lo ngại mẹ con bà P. gặp khó khăn nếu mình không còn khả năng chu cấp, năm 2013, ông Q. làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà tại TPHCM cho bà P. Tuy nhiên, cùng ngày, bà P. ký hợp đồng ủy quyền để ông Q. tiếp tục quản lý, định đoạt tài sản.

Sau khi sang tên, ông Q. vẫn trực tiếp quản lý căn nhà, cho thuê và nhận tiền. Ông cho rằng việc chuyển nhượng chỉ nhằm hỗ trợ mẹ con bà P., đồng thời che giấu mối quan hệ tình cảm với gia đình mình.

Tháng 7/2017, sau khi ông Q. bị đột quỵ và nhập viện trong tình trạng hôn mê, bà P. đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền. Cho rằng bà P. muốn chiếm giữ tài sản, ông Q. khởi kiện, yêu cầu tuyên hợp đồng chuyển nhượng nhà đất vô hiệu và trả lại nhà.

Người đàn ông sang tên căn nhà tại TPHCM cho bà P. nhưng vẫn giữ quyền quản lý, định đoạt. Tòa xác định giao dịch không nhằm mục đích mua bán thực sự. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Ở chiều ngược lại, bà P. khẳng định đã thanh toán đầy đủ 700 triệu đồng, nhận bàn giao nhà đất và là chủ sở hữu hợp pháp.

Trong khi đó, bà B., vợ ông Q., thống nhất với yêu cầu khởi kiện, cho rằng giao dịch không có việc giao nhận tiền thực tế mà chỉ nhằm che giấu mối quan hệ tình cảm giữa chồng và bà P.

Xét xử sơ thẩm năm 2023, TAND quận Tân Phú (nay là TAND khu vực 9 - TPHCM) tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu, buộc bà P. trả lại nhà đất cho ông Q. và xác định ông Q. không phải hoàn trả 700 triệu đồng.

Không đồng ý với phán quyết trên, bà P. kháng cáo. Viện trưởng VKSND quận Tân Phú cũng kháng nghị một phần bản án.

Giao dịch sang tên nhà không nhằm mục đích mua bán

Tại phiên phúc thẩm, TAND TPHCM nhận định hợp đồng chuyển nhượng thực chất không nhằm mục đích mua bán mà để duy trì mối quan hệ tình cảm giữa hai người và che giấu với gia đình ông Q.

Tòa căn cứ vào việc bà P. ký hợp đồng ủy quyền cho ông Q. toàn quyền định đoạt căn nhà ngay trong ngày sang tên. Ông Q. vẫn trực tiếp quản lý, cho thuê và nhận tiền thuê nhà.

Bên cạnh đó, theo nhận định của tòa, bà P. không cung cấp được căn cứ chứng minh nguồn gốc khoản tiền 700 triệu đồng và việc giao nhận số tiền này trên thực tế. Đáng chú ý, nội dung ghi âm được thực hiện vào tháng 7/2017 cho thấy bà P. thừa nhận việc ông Q. sang tên căn nhà là để mẹ con bà có tài sản nuôi con.

Từ đó, TAND TPHCM không chấp nhận kháng cáo của bà P. và kháng nghị của Viện kiểm sát, giữ nguyên quyết định tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu.

Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm, buộc bà P. cùng những người đang ở trong nhà trả lại nhà đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu cho ông Q.

Tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện của bà B. trong việc hỗ trợ bà P. 500 triệu đồng để bà P. bàn giao lại nhà và giấy tờ.

(Tham khảo Bản án số 752/2024/DS-PT ngày 30/8/2024 của TAND TPHCM)

Bán hai căn nhà ở Hà Nội giá 110 cây vàng, khi tranh chấp vợ nói chồng tự ý bán 03/10/2026 Người phụ nữ đưa 1 triệu đồng rồi chiếm lấy thửa đất 90,8m2 của hàng xóm 01/10/2026 Tranh chấp 236 chỗ đậu ô tô ở chung cư, chủ đầu tư kiện đòi Ban quản trị 5,57 tỷ 30/09/2026 Tranh chấp 91 chỗ đỗ ô tô ở chung cư Hà Nội, Ban quản trị bị kiện đòi gần 3,64 tỷ 29/09/2026 Đất đứng tên mình, tiền bồi thường gần 3.800m2 lại vào tay người khác 28/09/2026