Lửa bùng dữ dội, thiêu rụi cửa hàng bỉm sữa trong đêm

Cháy cửa hàng bỉm sữa gần cổng phụ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h50 đêm 3/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng bỉm sữa gần cổng phụ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Do bên trong có nhiều hàng hóa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi phần lớn hàng hóa và tài sản tại cửa hàng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, khoanh vùng, không để ngọn lửa lan sang khu vực xung quanh.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Đám cháy sau đó được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phần lớn hàng hóa, tài sản tại cửa hàng đã bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.