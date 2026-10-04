Thuê nhà để kinh doanh trái phép số lượng lớn thuốc lá điện tử

Khoảng 12h10 ngày 20-8-2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực ngõ 32 đường Vân Canh trên địa bàn xã, tổ công tác Công an xã Sơn Đồng phát hiện đối tượng L điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra thùng hàng phía sau xe, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói nilon bọc kín chứa thuốc lá điện tử và tinh dầu các loại.

Nguyễn Trung Kiên

L khai nhận số hàng trên do Nguyễn Trung Kiên (SN 2000) trú tại xã Phúc Sơn, Hà Nội thuê giao vận chuyển cho khách.

Phối hợp cùng Công an phường Từ Liêm, Công an xã Sơn Đồng đã mời Nguyễn Trung Kiên đến làm việc. Tại cơ quan công an, Kiên tự nguyện giao nộp toàn bộ số hàng hóa vi phạm đang cất giấu tại phòng trọ ở đường Phú Mỹ, phường Từ Liêm, bao gồm 960 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử; 67 máy thuốc lá điện tử các loại; 300 đầu hút thuốc lá điện tử.

Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận do thấy kinh doanh thuốc lá điện tử mang lại lợi nhuận cao nên từ tháng 6-2026 đã thu mua mặt hàng này trên mạng xã hội, sau đó dùng tài khoản Facebook “Hà Nội Vapo” để rao bán.

Tang vật vụ án

Đến đầu tháng 8-2026, Kiên thuê L. làm shipper giao hàng. Mỗi khi có đơn, Kiên đóng gói kín trong túi nilon và gửi thông tin qua Telegram cho L. L khai chỉ nhận chở hàng thuê và không biết bên trong chứa hàng cấm.

Đáng chú ý, Kiên thừa nhận bản thân nhận thức rõ thuốc lá điện tử và tinh dầu thuốc lá điện tử là các mặt hàng cấm nhưng vì lợi nhuận nên vẫn cố tình vi phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ hành vi vi phạm của đối tượng, cách xử lý tăng nặng của pháp luật đối với việc kinh doanh thuốc lá điện tử các loại, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, tàng trữ hay sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.