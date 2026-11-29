• P.V:Thưa đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, sau hợp nhất, Quảng Trị có thêm không gian và nguồn lực phát triển mới. Vậy đâu là những giá trị bản sắc và lợi thế cạnh tranh cốt lõi để tỉnh định vị thương hiệu du lịch trong giai đoạn mới?

- Đồng chí Hoàng Nam: Tôi cho rằng đó là sự hội tụ giữa thiên nhiên kỳ vĩ, lịch sử hào hùng, văn hóa giàu bản sắc và vị trí kết nối chiến lược. Quảng Trị có Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, được biết đến như một “vương quốc hang động”; có gần 200km bờ biển với cát trắng nắng vàng, đảo ngọc Cồn Cỏ, không gian sinh thái rộng lớn từ biển Đông đến đại ngàn Trường Sơn. Quảng Trị cũng là vùng đất mà lịch sử dân tộc được khắc ghi bằng những địa danh mang tầm vóc thời đại. Cùng với đó là chiều sâu văn hóa của vùng đất, hệ thống di sản tín ngưỡng, tôn giáo, bản sắc của các cộng đồng dân tộc và sự chân thành, nghĩa tình, mến khách của con người Quảng Trị.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 - Ảnh: C.H

Một lợi thế rất quan trọng khác là vị trí địa kinh tế của tỉnh, nằm trên các trục kết nối Bắc-Nam và Đông-Tây, có điều kiện trở thành cửa ngõ ra biển của các nước trong khu vực, mở rộng không gian du lịch xuyên biên giới. Những lợi thế đó cần được nhìn nhận trong một chỉnh thể thống nhất, gắn với định hướng phát triển “vươn Đông-tỏa Tây” của tỉnh: Khai thác hiệu quả không gian biển, đồng thời phát huy giá trị của đại ngàn Trường Sơn, di sản thiên nhiên và kết nối quốc tế qua Hành lang kinh tế Đông-Tây.

Với những lợi thế đó, đến năm 2030, chúng ta hướng tới định vị Quảng Trị là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam, trung tâm du lịch mạo hiểm của khu vực châu Á, trung tâm du lịch và dịch vụ mới của miền Trung, với Phong Nha-Kẻ Bàng là trung tâm du lịch có tầm vóc quốc gia và quốc tế.

• P.V: Như đồng chí vừa đề cập, Quảng Trị sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế nổi trội về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa cũng như vị trí kết nối. Tuy nhiên, thực tế cho thấy du lịch của tỉnh vẫn chưa phát triển tương xứng với những giá trị sẵn có. Theo đồng chí, đâu là những "điểm nghẽn" lớn nhất và tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ như thế nào?

- Đồng chí Hoàng Nam: "Điểm nghẽn" lớn nhất không phải là thiếu tài nguyên du lịch, mà là khả năng chuyển hóa tài nguyên thành sản phẩm, sản phẩm thành thương hiệu và thương hiệu thành giá trị kinh tế.

Tài nguyên du lịch của tỉnh rất phong phú nhưng sự kết nối giữa các điểm đến, các loại hình dịch vụ và các chủ thể kinh doanh còn hạn chế. Sản phẩm du lịch chưa thực sự đa dạng, còn chịu ảnh hưởng của tính mùa vụ; thiếu các dịch vụ bổ trợ, vui chơi giải trí, mua sắm và kinh tế ban đêm để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách. Hạ tầng giao thông kết nối, nhất là hàng không, cùng với hạ tầng dịch vụ tại một số khu, điểm du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Chúng ta còn thiếu những tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn, những nhà đầu tư có năng lực dẫn dắt thị trường và nguồn nhân lực du lịch có tính chuyên nghiệp cao.

Để tháo gỡ những "điểm nghẽn" đó, tỉnh tập trung vào bốn ưu tiên: Đổi mới tư duy, phương thức quản trị du lịch theo hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm, giá trị gia tăng và tính bền vững; tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư và xử lý các dự án chậm tiến độ để thu hút nhà đầu tư chiến lược; ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đối ngoại, hạ tầng các khu, điểm du lịch trọng điểm, tăng cường kết nối giữa các không gian du lịch; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới hoạt động quảng bá, xúc tiến theo từng thị trường mục tiêu.

Về phía chính quyền, chúng tôi xác định phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển; chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát huy năng lực sáng tạo, đầu tư và kinh doanh.

Thiên nhiên kỳ vĩ là một thế mạnh của du lịch Quảng Trị - Ảnh: Jungle Boss

• P.V: Tháo gỡ "điểm nghẽn", khai thác hiệu quả tiềm năng là yêu cầu để du lịch tăng trưởng. Tuy nhiên, với một vùng đất giàu giá trị di sản như Quảng Trị, theo đồng chí, làm thế nào để phát triển du lịch mà không đánh đổi môi trường, bản sắc văn hóa và bảo đảm người dân địa phương được hưởng lợi từ quá trình này?

- Đồng chí Hoàng Nam: Đây là vấn đề có tính nguyên tắc trong chiến lược phát triển du lịch của Quảng Trị. Đối với một địa phương sở hữu những giá trị di sản thiên nhiên và lịch sử đặc biệt như Quảng Trị, nếu đánh đổi môi trường, di sản và bản sắc văn hóa để lấy tăng trưởng trước mắt thì cũng đồng nghĩa với việc làm suy giảm lợi thế cạnh tranh lâu dài của chính mình.

Quan điểm nhất quán của tỉnh là lấy bảo tồn làm nền tảng, phát huy giá trị di sản làm động lực và phát triển bền vững làm mục tiêu. Bảo tồn không có nghĩa là khép kín di sản, cũng như phát triển không có nghĩa là khai thác bằng mọi giá. Vấn đề là phải xác định đúng giới hạn, phương thức và quy mô khai thác phù hợp, trên cơ sở khoa học và các quy định của pháp luật. Tỉnh sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh trong toàn bộ chuỗi hoạt động du lịch, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm tài nguyên, giảm rác thải nhựa, áp dụng các tiêu chuẩn xanh và tăng cường giám sát sức chịu tải của môi trường tại các khu, điểm du lịch.

Một vấn đề không kém phần quan trọng là phải bảo đảm người dân địa phương thực sự được hưởng lợi từ sự phát triển du lịch. Người dân không thể chỉ đứng bên lề những dự án du lịch ngay trên quê hương mình, mà cần được tạo điều kiện để trực tiếp tham gia cung ứng dịch vụ, phát triển sản phẩm, giới thiệu văn hóa bản địa và có sinh kế ổn định từ hoạt động du lịch.

Tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, làng nghề, đưa các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng của địa phương vào chuỗi cung ứng du lịch; chú trọng đào tạo nhân lực tại chỗ, hỗ trợ hợp tác xã, phụ nữ và thanh niên khởi nghiệp. Sự phát triển của du lịch chỉ thực sự có ý nghĩa khi thiên nhiên được gìn giữ tốt hơn, di sản được trân trọng hơn và cuộc sống của người dân ngày càng tốt đẹp hơn.

• P.V: Thưa đồng chí, những định hướng và giải pháp vừa trao đổi cũng là nền tảng để Quảng Trị tạo bước chuyển mới cho ngành Du lịch trong thời gian tới. Trong đó, Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị 2026 được xác định là bước chuẩn bị hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2027. Đồng chí kỳ vọng sự kiện này sẽ tạo ra những chuyển biến gì? Đâu là những mục tiêu và dấu ấn mà du lịch Quảng Trị cần đạt được trong năm 2027?

- Đồng chí Hoàng Nam: Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đang định vị lại không gian phát triển và xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch trong giai đoạn mới. Chúng tôi không xem đây đơn thuần là một chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật hay quảng bá du lịch, mà là dịp để giới thiệu một cách tổng thể diện mạo, bản sắc và khát vọng phát triển của Quảng Trị hôm nay; đồng thời tạo bước chuẩn bị về tổ chức, sản phẩm, thị trường và sự đồng thuận xã hội hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2027.

Thông qua Tuần Văn hóa-Du lịch lần này, chúng tôi kỳ vọng tạo ra 3 chuyển biến quan trọng. Trước hết, tạo chuyển biến về nhận thức và niềm tự hào của người dân đối với những giá trị đặc sắc của quê hương, khơi dậy ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa và tinh thần mỗi người dân là một đại sứ du lịch. Tiếp đến, tạo chuyển biến về hình ảnh và khả năng nhận diện thương hiệu du lịch Quảng Trị trên thị trường trong nước và quốc tế; giới thiệu một Quảng Trị giàu bản sắc, hấp dẫn, năng động và đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Đồng thời, tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư và phát triển thị trường. Hội nghị xúc tiến du lịch qua điện ảnh Bollywood trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch năm nay là một trong những hoạt động cụ thể theo hướng đó.

Đối với năm 2027, chúng tôi xác định đây phải là năm tạo dấu ấn và bước chuyển về chất của du lịch Quảng Trị. Tỉnh sẽ tập trung nguồn lực tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia-Quảng Trị 2027, gắn với lễ hội hang động và các hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc; đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa vào khai thác những sản phẩm mới và mở rộng các thị trường khách quốc tế tiềm năng.

Khát vọng của chúng tôi không chỉ là đưa Quảng Trị trở thành một điểm đến nổi tiếng, mà là một điểm đến có bản sắc, có sức cạnh tranh quốc tế, có trách nhiệm với thiên nhiên, di sản và con người. Một vùng đất mà mỗi du khách khi rời đi đều mang theo những cảm xúc tốt đẹp và mong muốn được trở lại.

• P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Diệu Hương (thực hiện)