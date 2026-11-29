Khám phá ẩm thực năm châu tại Hà Nội
Nhiều món ăn đặc sắc đến từ các nước trên thế giới đã đem đến những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách tại Lễ hội văn hóa ẩm thực quốc tế - Hà Nội 2026, với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu” diễn ra tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 27 đến 29-11.
Lễ hội quy tụ hơn 200 đơn vị, thương hiệu, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, đồ uống trong nước và quốc tế, đây không chỉ là sự kiện giới thiệu, thưởng thức ẩm thực mà còn là không gian giao lưu văn hóa, kết nối quốc tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch Hà Nội.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/kham-pha-am-thuc-nam-chau-tai-ha-noi-1768113.html