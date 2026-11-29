Lễ hội quy tụ hơn 200 đơn vị, thương hiệu, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, đồ uống trong nước và quốc tế, đây không chỉ là sự kiện giới thiệu, thưởng thức ẩm thực mà còn là không gian giao lưu văn hóa, kết nối quốc tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch Hà Nội.

Lễ hội văn hóa ẩm thực quốc tế - Hà Nội 2026 thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm.

Cùng gia đình đến lễ hội từ sớm, anh Phạm Tiến Điền (xã Đông Anh) chia sẻ: “Tôi bất ngờ với không gian ẩm thực tại sự kiện. Gia đình tôi đã được thưởng thức nhiều món ngon của Nhật Bản, Hàn Quốc”.

Người dân tham quan, lựa chọn các món ăn của Italia.

Thực khách hào hứng theo dõi đầu bếp đến từ Azerbaijan trình diễn nướng thịt.

Du khách thưởng thức những món ăn đặc sắc của thành phố Huế.

Cốm Mễ Trì - thức quà truyền thống mang đậm nét thanh tao của Hà Nội.

Hai em Bế Nguyễn Tùng Bách và Nguyễn Văn Hải, học sinh Trường Tiểu học Đông Hội (xã Đông Anh) thích thú khi được trải nghiệm làm các món ăn với đầu bếp quốc tế.