Trải qua những thăng trầm của lịch sử, vùng đất Cao Bằng nhiều lần thay đổi tên gọi, địa giới và tổ chức đơn vị hành chính. Từ địa bàn cư trú lâu đời của bộ lạc Âu Việt, đến khi trở thành một trấn độc lập trực thuộc chính quyền Trung ương vào năm 1499, rồi được xác lập là tỉnh năm 1831, Cao Bằng luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng nơi phên dậu phía Bắc của Tổ quốc. Mỗi lần điều chỉnh địa giới hành chính không chỉ phản ánh sự thay đổi trong tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, mà còn ghi dấu những bước chuyển của lịch sử, gắn với quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển vùng đất biên cương.