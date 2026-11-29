[Video] Loạt 'bom tấn' Việt mở đầu Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII
Tối 28/11, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 2/12 với chủ đề “Điện ảnh – Kết nối – Phát triển”. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu tại lễ khai mạc.
Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII còn có chợ dự án làm phim, các hội thảo chuyên ngành và chương trình giới thiệu điện ảnh Việt Nam đương đại. Qua đó, liên hoan không chỉ tôn vinh tác phẩm và người làm phim, mà còn tạo không gian để kết nối sáng tạo với nguồn lực đầu tư, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam ra quốc tế.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-loat-bom-tan-viet-mo-dau-lien-hoan-phim-quoc-te-ha-noi-lan-thu-viii-post1006185.html