Tăng tốc số hóa hồ sơ đảng viên

Quảng Ngãi phấn đấu đến ngày 30/11/2026 sẽ hoàn thành công tác số hóa hồ sơ đảng viên.

Với quyết tâm cao nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đang tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, phấn đấu hoàn thành chiến dịch trước ngày 30/11/2026.

Quyết tâm cao từ cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, toàn tỉnh có trên 96.300 hồ sơ đảng viên cần được số hóa theo lộ trình 6 giai đoạn. Hiện nay, Quảng Ngãi đang ở giai đoạn 4 - triển khai số hóa đồng loạt và kiểm tra chéo trên quy mô toàn tỉnh. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 81/96 đảng bộ xã, phường hoàn thành và vượt tiến độ làm sạch dữ liệu của giai đoạn 3; các địa phương còn lại đang tập trung huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, tổ chức làm thêm ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ để tăng tốc hoàn thành đúng lộ trình.

Là một trong những địa phương hoàn thành sớm chiến dịch, Đảng bộ xã Sơn Tây Thượng đã số hóa 100% gần 500 hồ sơ đảng viên bản giấy. Để đạt kết quả này, Ban Xây dựng Đảng xã chủ động tham mưu Thường trực Đảng ủy huy động thêm 5 giáo viên có kỹ năng công nghệ thông tin trên địa bàn tham gia hỗ trợ. Các lực lượng làm việc liên tục, kể cả ban đêm, với tinh thần trách nhiệm cao.

Trực tiếp tham gia rà soát tại địa bàn dân cư, ông Đinh Văn Hải, Bí thư Chi bộ thôn Mang He (xã Sơn Tây Thượng) chia sẻ: “Qua rà soát, kiểm tra dữ liệu thông tin đảng viên, đối với những trường hợp có sự thay đổi về nơi cư trú hay thông tin nhân thân, chi bộ đã kịp thời nắm bắt, cập nhật đầy đủ và báo cáo cấp ủy cấp trên theo đúng quy định”.

Tương tự, tại xã Kon Braih, ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, trọng tâm là công tác số hóa hồ sơ đảng viên. Đến nay, xã đã rà soát, kiểm kê và hoàn thành chỉnh lý 805 hồ sơ (đạt 100%), thực hiện số hóa 703 hồ sơ (đạt trên 87%). Riêng 61 hồ sơ thuộc lực lượng Công an và Quân sự sẽ thực hiện sau khi có hướng dẫn từ cấp có thẩm quyền.

Đánh giá về nỗ lực của địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Kon Braih Võ Văn Lương khẳng định: “Đây là kết quả quan trọng thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ xã trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của tổ chức Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ cán bộ, đảng viên”.

Đối với các địa phương có số lượng đảng viên lớn như xã Sơn Tịnh (gần 1.080 đảng viên sinh hoạt tại 38 chi, đảng bộ trực thuộc), địa phương đã thành lập 3 tổ công tác số hóa để phục vụ chiến dịch. Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tịnh Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: “Chúng tôi tập trung chỉ đạo rà soát, chỉnh lý hồ sơ kỹ lưỡng trước khi quét dữ liệu. Đến nay, xã đã hoàn thành quét hơn 90% số hồ sơ và tải lên hệ thống trên 50% khối lượng công việc, quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch đề ra”.

Nền tảng hiện đại hóa công tác tổ chức xây dựng Đảng

Xã Sơn Tây Thượng đã hoàn thành việc số hóa 100% hồ sơ đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trong suốt quá trình triển khai, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi quán triệt sâu sắc phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, “làm đến đâu chắc đến đó, kiểm tra đến đâu hoàn thiện đến đó”. Công tác rà soát, đối chiếu trực tiếp với tài liệu gốc được thực hiện chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các thông tin còn thiếu hoặc chưa thống nhất ngay tại chỗ, đồng thời đặt lên hàng đầu yêu cầu bảo mật thông tin.

Đánh giá về hiệu quả lâu dài của chiến dịch, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng Đinh Văn Hai cho biết: “Trước đây, việc tra cứu trên hồ sơ giấy gặp rất nhiều khó khăn, tốn thời gian và một số hồ sơ có nguy cơ hư hỏng, thất lạc qua thời gian. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, bảo đảm 'đúng, đủ, sạch, sống', việc khai thác thông tin trên hệ thống điện tử diễn ra nhanh chóng, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý lực lượng đảng viên tại địa phương”.

Số hóa hồ sơ đảng viên mang ý nghĩa chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giúp các cấp ủy nắm chắc đội ngũ cán bộ, phục vụ đắc lực cho công tác quy hoạch, đánh giá và bố trí cán bộ. Bên cạnh đó, việc số hóa còn giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý các nghiệp vụ như chuyển sinh hoạt Đảng, cấp phát thẻ Đảng, khen thưởng.

Những trang hồ sơ điện tử được rà soát, chuẩn hóa và tạo lập hôm nay không chỉ thay thế phương thức quản lý thủ công truyền thống, mà còn là nền tảng vững chắc để tỉnh Quảng Ngãi triển khai các ứng dụng tiện ích như Sổ tay đảng viên điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tình hình mới.