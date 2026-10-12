Lãnh đạo HĐND TP Đà Nẵng thăm và chúc mừng các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Giám đốc VBSP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Chung đã báo cáo với Phó Chủ tịch HĐND TP về những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm: tổng nguồn vốn đạt 16.437 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 16.404 tỷ đồng (tăng trưởng hơn 10%) với 223.546 khách hàng đang thụ hưởng nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của VBSP Đà Nẵng đã hỗ trợ 45.953 lượt hộ nghèo vay vốn để sinh kế, tạo việc làm cho 18.479 lao động, cho 413 học sinh sinh viên vay vốn phục vụ học tập, xây dựng hơn 24.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường…

Phó Chủ tịch HĐND TP Đoàn Ngọc Hùng Anh tặng hoa, quà, chúc mừng VBSP Đà Nẵng.

Đặc biệt, chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ có 0,04%/tổng dư nợ, 100% phòng giao dịch trực thuộc được xếp loại tốt… VBSP Đà Nẵng cũng đề nghị lãnh đạo TP quan tâm, xem xét bổ sung nguồn vốn ngân sách TP ủy thác nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn để thuê, mua nhà ở xã hội. Phát biểu tại chuyến thăm VBSP Đà Nẵng, đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh đã đánh giá cao những kết quả đơn vị này đạt được nói trên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn TP. Đồng thời khẳng định sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo TP đối với công tác tín dụng chính sách xã hội; ghi nhận đề xuất của VBSP Đà Nẵng về việc bổ sung nguồn vốn ngân sách TP ủy thác qua VBSP Đà Nẵng phục vụ các chương trình nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Công Thanh tặng hoa, quà, chúc mừng Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology.

Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh đề nghị trong thời gian đến VBSP Đà Nẵng tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 40-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chiến lược phát triển VBSP đến năm 2030; tập trung huy động, bổ sung nguồn lực cho tín dụng chính sách; nâng cao chất lượng tín dụng; đẩy mạnh chuyển đổi số; bảo đảm nguồn vốn ưu đãi của nhà nước đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch HĐND TP Trần Xuân Vinh tặng hoa, quà, chúc mừng Công ty CP Prime Đại Lộc.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Công Thanh đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, gồm có: Công ty CP Prime Đại Lộc, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh. Phó Chủ tịch HĐND TP Trần Xuân Vinh đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng các doanh nghiệp: Công ty CP Tập đoàn Trường Hải, Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology và Công ty TNHH SGI Vina.

PHÚ NAM