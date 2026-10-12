UBND thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 464/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Cần Thơ số hóa đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Kế hoạch, thành phố xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên, được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu là đổi mới thực chất công tác cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy thời gian, chi phí và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Thành phố tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính, không để phát sinh thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc quy trình ngoài quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện và xử lý những bất cập phát sinh.

Một trong những trọng tâm của Kế hoạch là đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, lấy dữ liệu làm nền tảng. Thành phố sẽ tăng cường số hóa, kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; chuẩn hóa, tích hợp quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Việc thay thế, cắt giảm thành phần hồ sơ trên cơ sở dữ liệu được đẩy mạnh theo lộ trình, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thuận lợi để người dân lựa chọn nơi nộp hồ sơ phù hợp với nơi cư trú, sinh sống, học tập và làm việc; đồng thời, rà soát, thực hiện phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguồn lực và nhân lực đáp ứng yêu cầu giải quyết hồ sơ, không để xảy ra gián đoạn, chậm trễ.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn kết quả cải cách thủ tục hành chính với trách nhiệm của người đứng đầu và đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và tổ chức đối thoại, tham vấn về phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng được tăng cường. UBND thành phố giao các sở, ban, ngành thành phố và UBND xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và kết quả.