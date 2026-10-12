TP.HCM: Số hóa thủ tục, đưa dịch vụ công đến tận nhà

Ổn định bộ máy, đưa dịch vụ công đến tận nhà

Ngày 12/10, UBND phường Đông Hòa cho biết, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính không bị gián đoạn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hòa hỗ trợ người dân làm thủ tục giấy tờ.

Phường Đông Hòa có diện tích khoảng 2.189,38ha, dân số 153.627 người với 43.268 hộ, được hình thành từ ba phường Đông Hòa, Bình An và Bình Thắng trước đây. Quy mô dân số lớn đặt ra yêu cầu sắp xếp bộ máy phù hợp, bố trí nhân sự đáp ứng nhiệm vụ và duy trì hoạt động phục vụ người dân thông suốt.

Vì vậy, địa phương đã sắp xếp các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính; bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, trình độ chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ. Các chế độ, chính sách đối với trường hợp dôi dư, nghỉ việc, tinh giản biên chế cũng được triển khai.

Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động ổn định, tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Phường đồng thời sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, giảm số trường học từ 14 còn 11 trường, giữ nguyên 16 khu phố.

Theo UBND phường Đông Hoà, một trong những cách làm hướng đến người dân là hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công tại nhà cho người yếu thế, người có công, gia đình chính sách và đảng viên cao tuổi.

Phường cũng tổ chức trao giấy kết hôn, giấy chứng tử tại nhà, giúp người gặp khó khăn trong đi lại thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục.

Một người dân được cán bộ phường hỗ trợ làm giấy tờ tại nhà.

Ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa cho biết, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giảm một tầng nấc trung gian, đưa nhiều nhiệm vụ trực tiếp về cấp phường. Qua đó, chính quyền cơ sở chủ động hơn trong xử lý công việc thuộc thẩm quyền và giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ liên ngành, công việc cần liên thông dữ liệu hoặc phụ thuộc quy trình chuyên ngành vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Từ đó, phường đề xuất rà soát việc phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm thực hiện, bảo đảm nhiệm vụ được giao phù hợp với năng lực cán bộ và khối lượng công việc thực tế.

Chuyển đổi số, nâng chất lượng cán bộ

Về chuyển đổi số, trong 9 tháng đầu năm 2026, phường Đông Hòa tiếp nhận 30.701 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 30.146 hồ sơ, đạt 98,19%. Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 30.143 hồ sơ được xử lý trước hạn, đúng hạn, tương ứng tỉ lệ 99,99%. Tỉ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%.

Cùng với giải quyết thủ tục hành chính, địa phương đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, làm sạch dữ liệu dân cư và dữ liệu chuyên ngành.

Phường Đông Hoà đã vận động 3.356/3.763 trường hợp kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 89,18%; tỉ lệ kích hoạt định danh tổ chức và làm sạch thông tin chủ hộ đều đạt 100%.

Đối với dữ liệu đất đai, phường đã làm sạch 800/1.382 trường hợp, đạt 57,89%. Các nhiệm vụ khác tập trung vào cập nhật dữ liệu cha, mẹ, đăng ký thường trú cho trẻ và làm sạch thông tin phục vụ quản lý dân cư, an sinh xã hội. Việc số hóa hồ sơ, cập nhật dữ liệu và khai thác thông tin trên môi trường điện tử góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Mô hình "Ngày chủ nhật số" hỗ trợ nhiều người dân ứng dụng công nghệ xử lý hồ sơ, giấy tờ nhanh chóng.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hòa, người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục tại một đầu mối. Với những giấy tờ đã tích hợp trên ứng dụng VNeID, người dân có thể xuất trình thông tin để cán bộ kiểm tra, xác thực theo quy định, giảm giấy tờ phải mang theo.

Anh Hồ Vị (ngụ phường Đông Hòa) cho biết, lần đầu đăng ký hộ kinh doanh, anh lo ngại phải nghỉ làm nhiều ngày và đi lại nhiều chỗ để hoàn tất giấy tờ. Tuy nhiên, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, anh được hướng dẫn thực hiện thủ tục đầy đủ và hoàn thành nhanh chóng.

Ông Nguyễn Văn Yêm cho biết, thời gian tới, phường Đông Hoà xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, bồi dưỡng kỹ năng số và năng lực xử lý công việc tại cơ sở; đẩy mạnh số hóa, cập nhật và khai thác dữ liệu dùng chung, tăng khả năng xử lý công việc trên môi trường điện tử.

Cán bộ phường, khu phố làm việc cả ngày cuối tuần để đẩy nhanh chuyển đổi số, tối giản thủ tục.

Phường cũng tiếp tục cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; rà soát việc phân cấp, phân quyền phù hợp thực tiễn, nâng cao hiệu quả phối hợp trong xử lý nhiệm vụ liên ngành. Cùng với đó là rà soát nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng số để đáp ứng yêu cầu công việc.

Các định hướng này được cụ thể hóa trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, với 32 chỉ tiêu chủ yếu và 3 chương trình trọng điểm về hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và chuyển đổi số.

"Mục tiêu của phường là xây dựng bộ máy tinh gọn, phân công rõ trách nhiệm và giải quyết công việc sát thực tiễn. Hiệu quả vận hành cần được thể hiện không chỉ qua tỉ lệ hồ sơ đúng hạn, mức độ số hóa mà còn ở thời gian xử lý thủ tục, số trường hợp được hỗ trợ tại nhà và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp", Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa nhấn mạnh.