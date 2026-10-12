Dễ dàng tiếp cận việc làm ngoài nước

Thông qua việc tiếp cận công nghệ hiện đại, rèn luyện tác phong công nghiệp và ngoại ngữ, lực lượng lao động này đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường hội nhập quốc tế của tỉnh.

Bứt phá chỉ tiêu

Giai đoạn 2021-2025 ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương. Nhờ sự chỉ đạo, các chính sách hỗ trợ kịp thời cùng sự chủ động của người dân, toàn tỉnh có 4.203/3.400 lao động xuất cảnh, đạt 123,6% chỉ tiêu. Sự phân bổ lao động tại các thị trường trọng điểm tiếp tục khẳng định sức hút của các quốc gia truyền thống: thị trường Nhật Bản đạt 2.282 người, Đài Loan 1.403 người, Hàn Quốc 433 người và các thị trường khác 85 người.

Thông tin tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cập nhật thường xuyên trên nền tảng số.

Bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, khẳng định: Hiệu quả kinh tế - xã hội do chương trình mang lại là vô cùng rõ rệt. Dòng tiền NLĐ gửi về được quy đổi ước đạt hơn 6 ngàn tỷ đồng. Đặc biêt, sau khi kết thúc hợp đồng lao động 3 năm trở về nước và hoàn tất nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội, mỗi lao động còn tích luỹ trung bình từ 620-960 triệu đồng. Đây là nguồn vốn khởi nghiệp quan trọng giúp họ tiếp tục đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thực tế cho thấy, mỗi thị trường lao động nước ngoài sở hữu những lợi thế riêng về thu nhập, điều kiện làm việc và yêu cầu tay nghề, đáp ứng đa dạng nguyện vọng của NLĐ. Trong đó, Nhật Bản giữ vị thế thu hút đông đảo nhất với thu nhập bình quân trên 30 triệu đồng/tháng/người. Ngành nghề tuyển dụng tại đây vô cùng phong phú, từ cơ khí, hàn, xây dựng, điện tử đến chế biến thực phẩm, đóng gói công nghiệp, cơ khí ô tô... Các đơn hàng từ Nhật Bản được đánh giá rất phù hợp với năng lực, thể chất của lao động địa phương, ghi nhận tỷ lệ trúng tuyển và xuất cảnh đúng hạn ở mức cao.

Quang cảnh Lễ xuất cảnh lao động đi làm việc tại Hàn Quốc được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc nổi bật với mức đãi ngộ tài chính hấp dẫn bậc nhất. Ngành nghề tuyển dụng tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất chế tạo, nông nghiệp, ngư nghiệp và xây dựng, mang lại mức thu nhập bình quân dao động từ 40-45 triệu đồng/tháng/lao động. Và Đài Loan là lựa chọn quen thuộc nhờ chi phí xuất cảnh vừa phải, phù hợp với lao động phổ thông. Các công việc chính bao gồm giúp việc gia đình, nông nghiệp, cơ khí, hàn, khoan, tiện, phun sơn... với thu nhập bình quân ổn định từ 22-24 triệu đồng/tháng/lao động.

Ngoài các thị trường truyền thống kể trên, NLĐ Cà Mau còn chủ động vươn ra nhiều thị trường tiềm năng khác như Mỹ, Hungary, Canada, Hồng Kông, Malaysia...

Dự báo xu hướng thị trường lao động

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác đưa NLĐ tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục đạt kết quả ấn tượng khi có 1.419 lao động xuất cảnh, đạt 118,3% kế hoạch năm và tăng 38% so với cùng kỳ năm 2025.

Lao động địa phương tiếp tục khẳng định vị thế tại các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Hàn Quốc (762 người), Đài Loan (311 người), Nhật Bản (306 người), Nga (10 người), Hy Lạp (10 người), Mỹ (6 người)... Nguồn tiền gửi về gia đình trung bình 20-30 triệu đồng/tháng/người, giúp NLĐ mở ra tương lai tươi sáng.

Dựa trên thực tiễn và nhu cầu thực tế từ các quốc gia tiếp nhận, xu hướng dịch chuyển lao động ra nước ngoài của tỉnh trong thời gian tới được dự báo có nhiều tín hiệu rất tích cực. Điển hình như thị trường Nhật Bản, dù là nền kinh tế phát triển hàng đầu nhưng đang đối mặt với thách thức lớn về già hoá dân số và thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Để giải bài toán này, Chính phủ Nhật Bản đang áp dụng nhiều chính sách cởi mở nhằm thu hút mạnh mẽ nguồn lao động nước ngoài, từ lao động phổ thông đến lực lượng có tay nghề cao.

Đối với Chương trình Thực tập sinh kỹ năng (thời hạn 1 năm, 3 năm hoặc 5 năm), là trụ cột giúp NLĐ nâng cao tay nghề, trình độ tiếng Nhật và tác phong chuyên nghiệp; khi về nước vừa có vốn tích luỹ lớn vừa dễ được các doanh nghiệp FDI ưu tiên tuyển dụng. Bên cạnh đó, Chương trình trình độ cao cũng mở ra cơ hội phát triển vượt trội cho nhóm lao động có trình độ từ Cao đẳng trở lên hoặc những người từng là thực tập sinh tại Nhật Bản thông qua các diện visa đa dạng như Kỹ sư, Điều dưỡng và Du học nghề.

Còn với Hàn Quốc là nền kinh tế phát triển với quy mô dân số hơn 50 triệu người và thu nhập bình quân đầu người đạt 36.131 USD/năm. Có nhu cầu nhân lực rất lớn trong các ngành công nghiệp chủ lực (ô tô, điện tử, đóng tàu, thép, CNTT), lực lượng thuyền viên - sĩ quan tàu biển, cùng các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ. Với môi trường làm việc an toàn, an ninh bảo đảm cùng mức thu nhập cao và ổn định, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường ưu tiên hàng đầu của lao động Cà Mau, từ lao động phổ thông, lao động tay nghề cao đến du học sinh.

Người lao động Cà Mau rạng rỡ, visa trên tay, chuẩn bị xuất cảnh, mở ra cánh cửa việc làm mới tại Nhật Bản.

Song song đó, thị trường Đài Loan duy trì lợi thế nhờ mức sống tương đồng với Việt Nam và thời hạn hợp đồng dài hạn (gia hạn tối đa lên tới 12 năm), tập trung vào các ngành nghề như công xưởng, nhà máy, thuyền viên, hộ lý và giúp việc gia đình.

Bên cạnh các thị trường truyền thống tại Châu Á, dư địa mở rộng sang các quốc gia phát triển như Úc, Ba Lan, CHLB Đức, khu vực Trung Đông và Châu Phi... còn rất lớn. Đây là những thị trường đang có nhu cầu tuyển dụng cao trong các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao, y tế (điều dưỡng, chăm sóc người già) và dịch vụ.

Bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, khẳng định: Để hoàn thành mục tiêu đưa hơn 5 ngàn lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tỉnh duy trì các thị trường truyền thống ổn định, đồng thời mở rộng kết nối với các doanh nghiệp uy tín để khai thác những thị trường mới chất lượng cao, thu nhập tốt và hàm lượng kỹ thuật cao (như y tế, công nghiệp công nghệ cao) với ngành nghề tuyển dụng đa dạng. Đặc biệt, địa phương sẽ siết chặt kiểm tra, giám sát khâu tuyển chọn, đào tạo và thực hiện hợp đồng; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, môi giới trái phép và lừa đảo người lao động, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động./.