Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tài chính gần 114 nghìn tỷ đồng sau 9 tháng

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức quản trị

Theo thông tin tại Hội nghị trực tuyến giao ban toàn ngành quý III/2026 của Kiểm toán nhà nước, diễn ra sáng 12/10, trong quý III và 9 tháng năm 2026, các đơn vị trực thuộc đã bám sát chương trình công tác, chỉ đạo của lãnh đạo ngành, triển khai đồng bộ nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp tục phản ánh nỗ lực đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và ngân sách nhà nước.

Hội nghị trực tuyến giao ban toàn ngành quý III/2026 của Kiểm toán nhà nước.

Theo báo cáo công tác được Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày tại Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, riêng 9 tháng năm 2026, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính và kiến nghị khác gần 114 nghìn tỷ đồng cùng 170 triệu USD. Kết quả này cao hơn nhiều so với số thực hiện của cả năm 2025, với hơn 41 nghìn tỷ đồng và 109 triệu USD.

Cùng với kết quả kiến nghị xử lý, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính và kiến nghị khác đạt 79,09% đối với tài sản bằng đồng Việt Nam, trong khi cùng kỳ năm 2025 đạt 58%; đối với tài sản bằng USD, tỷ lệ thực hiện đạt 86,33%.

Những kết quả trên được ghi nhận trong quá trình Kiểm toán nhà nước tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức quản trị và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Trong quý III/2026, Kiểm toán nhà nước đã hoàn thành đợt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy lần thứ hai theo Nghị quyết số 308a/NQ-UBTVQH ngày 27/7/2026 về số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành; đồng thời đổi tên Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thành Vụ Chính sách Kiểm toán nhà nước trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Sau sắp xếp, Kiểm toán nhà nước giảm thêm một đơn vị cấp vụ trực thuộc, tương ứng giảm một đầu mối Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và giảm 30 đơn vị cấp phòng. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được điều chỉnh theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm và trách nhiệm đến cùng đối với kết quả kiểm toán trong ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Đáng chú ý, quá trình sắp xếp được thực hiện trong 15 ngày, với yêu cầu khẩn trương, quyết liệt, minh bạch, bài bản và đồng bộ. Theo Kiểm toán nhà nước, việc tổ chức lại bộ máy vẫn bảo đảm sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất, duy trì tính liên tục, thông suốt và ổn định trong hoạt động của toàn ngành. Mô hình tổ chức mới chính thức hoạt động từ ngày 15/8/2026. Các nhiệm vụ kiểm toán và công việc thường xuyên tiếp tục được duy trì, không để xảy ra khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoặc gián đoạn thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Bên cạnh kiện toàn tổ chức, Kiểm toán nhà nước tiếp tục sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản pháp lý, hướng dẫn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, tổ chức kiểm toán và chuyển đổi số. Hoạt động ứng dụng công nghệ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, hậu cần, thông tin tuyên truyền và hợp tác quốc tế được duy trì, triển khai theo chương trình công tác.

Đánh giá những kết quả đạt được, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương, ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, đoàn kiểm toán cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. Đồng thời, ông nhấn mạnh quý IV/2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi khối lượng công việc còn lớn và nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành trong thời gian ngắn.

Đẩy nhanh tiến độ kiểm toán, siết chặt kỷ luật công vụ

Trước yêu cầu nhiệm vụ những tháng cuối năm, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, khu vực tập trung hoàn thành kế hoạch kiểm toán năm 2026, bảo đảm cả tiến độ và chất lượng. Theo đó, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc kiểm toán theo kế hoạch, khẩn trương phát hành báo cáo kiểm toán, bảo đảm hoàn thành kiểm toán trước ngày 31/10/2026 và phát hành báo cáo kiểm toán trước ngày 31/12/2026. Các nhiệm vụ phải được thực hiện theo đúng kế hoạch, tuyệt đối không chuyển sang năm 2027, trừ các cuộc kiểm toán bổ sung.

Một trong những nhiệm vụ được Tổng Kiểm toán nhà nước đặc biệt nhấn mạnh là kiểm toán các dự án xây dựng trường phổ thông liên cấp, nhất là trường nội trú tại những địa bàn được giao nhiệm vụ. “Đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và chất lượng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Cùng với việc hoàn thành các cuộc kiểm toán theo kế hoạch, các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành cần phát huy vai trò hướng dẫn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình và cách làm hiệu quả trong toàn ngành. Đây cũng là yêu cầu nhằm nâng cao vai trò tham mưu, tư vấn chính sách của Kiểm toán nhà nước thông qua các báo cáo kiểm toán chuyên đề.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; tăng cường công khai kết quả kiểm toán gắn với yêu cầu bảo mật thông tin. Các đơn vị cần chủ động chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2027 ngay từ quý IV/2026. “Công tác chuẩn bị rất quan trọng, đóng vai trò quyết định đến kết quả cuộc kiểm toán, vì thế cần phải được thực hiện từ sớm”, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Đối với các đơn vị tham mưu, yêu cầu đặt ra là tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Vụ Tổng hợp có trách nhiệm tham mưu triển khai, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2026; kịp thời cảnh báo những cuộc kiểm toán có nguy cơ hoặc đã chậm tiến độ.

Đơn vị này đồng thời tập trung hoàn thiện, trình phát hành báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước và báo cáo nợ công năm 2025 tại Bộ Tài chính; hoàn thiện Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 để trình Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Vụ Pháp chế tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ trì soạn thảo thực hiện Chương trình xây dựng văn bản năm 2026, bảo đảm chất lượng và tiến độ; hoàn thiện các văn bản được giao chủ trì. Vụ Chính sách Kiểm toán nhà nước tập trung hoàn thiện văn bản, đôn đốc, giám sát thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổ chức hội thảo và thẩm định các đề tài đã hoàn thành.

Vụ Hợp tác quốc tế chuẩn bị các hoạt động song phương, đa phương, trong đó có Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới”. Thanh tra Kiểm toán nhà nước tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán đợt 3 năm 2026 và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các nhiệm vụ về tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và ứng dụng công nghệ cũng được Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu tiếp tục triển khai đúng kế hoạch. Cục Công nghệ thông tin đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Báo Kiểm toán chú trọng truyền thông về kết quả, đóng góp và vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với quản lý tài chính công, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn nội dung tuyên truyền với các nhiệm vụ chính trị lớn, nhất là xây dựng, sửa đổi Luật Kiểm toán nhà nước và Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước.