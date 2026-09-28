Tận diệt chim trời!

Một khu vực bẫy cò bằng lưới và chim mồi (bằng xốp) được dựng lên trên mặt ao.

- Cứ vào thời điểm các loài chim hoang dã như cò, vạc, diệc … di cư theo mùa bay về trú ngụ, tìm kiếm thức ăn thì lại tái diễn tình trạng giăng lưới để bẫy bắt chim trời. Thực trạng này diễn ra tại nhiều xã như An Châu, Hải Châu, Tân Châu, Minh Châu, Quỳnh Phú, Quỳnh Anh… (Nghệ An). Tại nhiều vùng ao hồ, đồng ruộng trên địa bàn các xã này, tình trạng giăng lưới phủ trắng nhiều tầng, dùng que bẫy nhựa dính, chim mồi, loa phát âm thanh giả tiếng các loài chim để bẫy bắt chim hoang dã theo kiểu tận diệt vẫn diễn ra công khai, bất chấp pháp luật. Hệ lụy kéo theo là mỗi ngày có rất nhiều loài chim bị bẫy bắt, tác động xấu đến hệ sinh thái tự nhiên.

- Thế lực lượng chức năng địa phương đâu mà không kiểm tra, xử lý?

- Lực lượng Kiểm lâm cũng đã chủ động tham mưu cho UBND các xã, phường tích cực phối hợp với các lực lượng tham gia truy quét đã tổ chức ra quân ngăn chặn, xử lý tình trạng trên. Việc truy quét, xử lý diễn ra trong suốt mùa mưa bão, là mùa cao điểm chim hoang dã, di cư về. Bên cạnh đó, Kiểm lâm, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động, treo băng rôn khuyến cáo người dân không săn bắn, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển giết mổ, tiêu thụ kinh doanh chế biến, cất giữ các loài chim hoang dã, chim di cư; tổ chức cho người dân, chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh trên các địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chim hoang dã, chim di cư… Hàng năm, lực lượng liên ngành đã xử lý hàng trăm vụ vi phạm, thu giữ hàng nghìn loại bẫy, nhưng người dân ở nhiều địa bàn vẫn ngang nhiên bẫy bắt các loài chim hoang dã, di cư theo kiểu tận diệt.

- NXD thiết nghĩ, để bảo vệ các loài chim hoang dã, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần tăng cường nhiều đợt kiểm tra, truy quét, xóa bỏ các điểm nóng về săn bắt chim hoang dã. Đồng thời, chính quyền địa phương, Công an xã và lực lượng kiểm lâm cần phối hợp chặt chẽ trong việc thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát các chợ dân sinh, các điểm thu gom, tiêu thụ chim hoang dã; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để nâng cao tính răn đe và bảo đảm việc thực thi pháp luật.