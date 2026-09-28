Cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (trước đây) bị đề nghị đến 17 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 28-9. Ảnh: GIA KHÁNH

Tại phần xét hỏi, bị cáo Đinh Tiến Hùng thừa nhận những cáo buộc trong bản cáo trạng truy tố. Bị cáo cùng các đối tượng khác đã vận chuyển, sử dụng trái phép hơn 1,8 tấn vật liệu nổ, hơn 2.400 kíp nổ tại mỏ Núi Ngàng; đồng thời khai thác trái phép hơn 1.000 tấn đá chứa quặng chì kẽm tại mỏ Núi Ngàng…

Kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa bước sang phần tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị các mức án.

Theo đó, căn cứ bản cáo trạng, căn cứ vào hồ sơ vụ án, tài liệu và diễn biến tại tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng từ 16 năm đến 17 năm 6 tháng tù về 2 tội danh “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 7-2020 đến tháng 12-2020, các bị cáo Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy), Nguyễn Mạnh Hùng (lao động tự do), Nguyễn Văn Hậu (cựu Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy) đã bàn bạc thống nhất cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Các bị cáo phân công Nguyễn Mạnh Hùng tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá; phân công Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm) làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (trước đây) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng. Tuy nhiên, lợi dụng việc xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường, các đối tượng lại sử dụng vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Theo cáo trạng, số vật liệu nổ mà Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm được cấp giấy phép vận chuyển là hơn 868kg thuốc nổ và 863 kíp nổ, nhưng Lăng Đức Hân đã chỉ đạo Trần Đắc Việt (thủ kho) xuất vượt quá số lượng vật liệu nổ được cấp giấy phép vận chuyển, tổng số hơn 2.600kg thuốc nổ và hơn 3.200 kíp nổ…