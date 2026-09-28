Bắt tạm giam đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

Chiều 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1991, ngụ xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) về các hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Trung tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 4/2026, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Trung đặt làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình. Ngoài ra, Trung còn sử dụng 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị do trước đó báo mất và được cấp lại giấy khác.

Trung sử dụng các giấy tờ trên để thực hiện giao dịch dưới hình thức ký hợp đồng ủy quyền với ông Đ.B.L. (ngụ phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ), nhận tổng số tiền 2,4 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Trung đưa ông L. đến xem các nền đất trống không thuộc quyền sử dụng của mình nhưng giới thiệu là tài sản do Trung sở hữu. Sau khi nhận tiền, Trung rời khỏi địa phương.

Nhận tin báo của nạn nhân, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn của Trung. Trên cơ sở kết quả điều tra, chứng cứ đã thu thập, cơ quan CSĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP Cần Thơ đề nghị ai là nạn nhân của Nguyễn Thành Trung khẩn trương liên hệ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, TP Cần Thơ hoặc liên hệ điều tra viên, Thiếu tá Lê Văn Chí Hữu; điện thoại 0918.215.789 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.