Cảnh giác thủ đoạn giả danh CSGT, lừa đảo qua 'phạt nguội'

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát cảnh báo về thủ đoạn giả danh CSGT, lừa đảo qua “phạt nguội”.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn này thường bắt đầu bằng việc các đối tượng gọi điện, nhắn tin hoặc liên hệ qua mạng xã hội, tự xưng là cán bộ công an, CSGT và thông báo phương tiện của người dân bị phát hiện vi phạm giao thông qua hệ thống camera.

Hình thức và cách phòng ngừa tin nhắn của các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Để tạo lòng tin, đối tượng có thể cung cấp một số thông tin như biển số xe, thời gian, địa điểm hoặc lỗi vi phạm.

Sau đó, người dân được hướng dẫn truy cập đường link với các nội dung như “tra cứu lỗi vi phạm”, “xác nhận thông tin”, “nộp phạt trực tuyến” hoặc “nộp phạt sớm để được giảm tiền”.

Khi truy cập các đường link này, người dân có thể bị yêu cầu nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc tải, cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Nếu thực hiện theo hướng dẫn, người dân có nguy cơ bị đánh cắp thông tin, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và bị chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, các đối tượng thường tạo tâm lý lo lắng, thúc giục nạn nhân thực hiện ngay hoặc đe dọa phát sinh thêm tiền phạt nếu chậm trễ để khiến người dân mất cảnh giác.

Công an không yêu cầu người dân nộp phạt qua tin nhắn.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không truy cập các đường link, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP theo yêu cầu từ các cuộc gọi, tin nhắn không rõ nguồn gốc.

Người dân cũng không tải, cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của những người tự xưng là cán bộ Công an, CSGT qua điện thoại. Khi cần kiểm tra thông tin vi phạm giao thông, cần chủ động sử dụng các kênh chính thức, không truy cập đường link do người lạ cung cấp.

Khi nhận được thông báo liên quan đến vi phạm giao thông, người dân cần bình tĩnh kiểm tra, xác minh thông tin và tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác thực.

Trường hợp đã cung cấp thông tin hoặc thực hiện giao dịch nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng để áp dụng các biện pháp bảo vệ tài khoản.

Đồng thời, lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, đường link và thông tin giao dịch liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an khi cần thiết.