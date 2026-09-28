Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị đề nghị án phạt đến 17 năm 6 tháng tù

Tại phần xét hỏi, bị cáo Đinh Tiến Hùng thừa nhận những cáo buộc trong cáo trạng về việc đã vận chuyển trái phép hơn 1,8 tấn vật liệu nổ, hơn 2.400 kíp nổ và sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng; đồng thời khai thác trái phép hơn 1.000 tấn đá chứa quặng chì - kẽm.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: K.A

Trước Hội đồng xét xử, bị cáo Hùng xác nhận việc bản thân đã thay đổi nội dung tường trình khi ở trong trại tạm giam và thừa nhận thời gian đầu khi bị tạm giam, bị cáo đã tường trình sai sự thật, không đúng. Sau khi suy nghĩ lại, Hùng đã gặp quản giáo và đề xuất được gặp điều tra viên để khai lại.

"Bị cáo thừa nhận phạm 2 tội danh", bị cáo Hùng khai trước tòa và khẳng định không bị đe dọa, lời khai trước tòa là tự nguyện, khách quan.

Kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa bước sang tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội công bố bản luận tội.

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát nhân dân đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng 13-14 năm tù về tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ”, 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; tổng hình phạt bị đề nghị là 16 năm đến 17 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại, Viện kiểm sát nhân dân đề nghị phạt từ thấp nhất 2 năm - 2 năm 6 tháng tù, đến cao nhất là 17 năm - 18 năm 6 tháng tù.

Vụ án được khởi tố năm 2021 và đã được Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái (cũ) đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 11-2023. Tại phiên tòa đó, bị cáo Đinh Tiến Hùng được tuyên không phạm tội, 9 bị cáo liên quan lần lượt phải nhận từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 19 năm tù.

Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm. Năm 2024, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (nay là Tòa phúc thẩm - Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội) xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.