[Video] Cần lộ trình cụ thể để chấm dứt nuôi nhốt gấu tại Hà Nội

Bên cạnh nhiều dự án chậm tiến độ được tháo gỡ nút thắt về GPMB, cũng có những dự án dù đã có mặt bằng sạch nhưng vẫn gặp khó bởi nhà thầu không còn mặn mà thi công. Nguyên nhân do, thời gian triển khai dự án kéo dài, chi phí sản xuất liên tục tăng cao và gây thua lỗ. Nhiều địa phương và doanh nghiệp cho rằng, cần có những điều chỉnh trong cơ chế để tháo gỡ khó khăn này.