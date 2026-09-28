[Video] Cần lộ trình cụ thể để chấm dứt nuôi nhốt gấu tại Hà Nội
Phúc Thọ hiện còn 16 hộ nuôi nhốt 59 cá thể gấu. Để tiến tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu trên địa bàn Hà Nội, các đại biểu cho rằng cần sớm có cơ sở pháp lý, lộ trình cụ thể và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng.
Tại tọa đàm “Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tại Hà Nội”, các đại biểu tập trung trao đổi về thời điểm, lộ trình và những điều kiện cần thiết để hoàn tất mục tiêu chấm dứt nuôi nhốt gấu. Các ý kiến cũng làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và các tổ chức bảo tồn trong công tác quản lý, vận động, chuyển giao và bảo đảm không tái diễn tình trạng nuôi nhốt gấu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-can-lo-trinh-cu-the-de-cham-dut-nuoi-nhot-gau-tai-ha-noi-post991437.html