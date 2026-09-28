Tấm bảng quảng cáo dừa xiêm '5 nghìn đồng/quả' và sự thật đằng sau

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý về tấm bảng quảng cáo)

Theo đó, một người đi đường từ xa đã nhìn thấy xe bán dừa xiêm, kèm theo đó là tấm bảng ghi giá 5000 đồng/quả. Thấy mức giá khá hấp dẫn, người này tiến lại gần thì phát hiện ra một sự thật bất ngờ đằng sau.

Hóa ra, quả dừa xiêm có giá tới 15.000 đồng/quả. Tuy nhiên, để thu hút sự chú ý, người bán đã ghi số 1 ở bên hông của tấm bảng, do đó, khi nhìn trực diện, người mua chỉ thấy 5.000 đồng/quả.

Cách ghi giá này nhanh chóng khiến nhiều người bật cười vì chỉ cần đứng lệch một chút, mức giá của quả dừa đã “bốc hơi” mất một con số. Từ 15.000 đồng, qua góc nhìn của người đi đường, quả dừa bỗng trở nên rẻ bất ngờ với giá chỉ 5.000 đồng.

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một màn quảng cáo khá “cao tay”, bởi tấm bảng không hẳn ghi sai giá nhưng cách sắp xếp khiến người nhìn phải đến gần mới phát hiện ra sự thật. Có lẽ trong trường hợp này, người mua không chỉ cần xem giá mà còn phải… xem bảng từ nhiều góc độ!

Qua câu chuyện trên, người tiêu dùng cũng nên hình thành thói quen hỏi rõ giá trước khi mua hàng, đặc biệt với các mặt hàng được bán tại vỉa hè, xe đẩy hay những điểm bán hàng rong. Nếu thấy mức giá quá rẻ so với thông thường, việc kiểm tra lại một lần sẽ giúp tránh những tình huống “tưởng hời mà không hời” như trên.

Đồng thời, người bán cũng nên niêm yết giá một cách rõ ràng, dễ nhìn để khách hàng không phải mất công “xoay góc” mới biết mình sắp trả bao nhiêu tiền. Một tấm bảng minh bạch đôi khi cũng là cách giữ khách lâu dài và tránh những hiểu lầm không đáng có.