Công an Phú Thọ bàn giao 4 người bị truy nã cho Công an Trung Quốc

Hình ảnh bàn giao công dân cho Công an Trung Quốc. Ảnh: CA Phú Thọ

Ngày 28/9, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện 4 người đang trong diện bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục bàn giao 4 người nói trên.

Cụ thể, sáng 27/9, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn hoàn tất thủ tục, bàn giao 3 công dân Trung Quốc gồm Li Hie Jie, Zhou Lei và Han Wei cho Công an Trung Quốc.

Trước đó, ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn tất thủ tục, bàn giao 1 công dân Trung Quốc khác bị truy nã là Weng RongShu.

Cả 4 người nói trên được phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cũng theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc kịp thời phát hiện, xác minh và bàn giao các trường hợp trên cho thấy hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.