Phá án nhanh vụ cướp giật tài sản của du khách Nga

Chiều 28/9, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về vụ Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố khẩn trương truy xét, làm rõ hai đối tượng cướp giật điện thoại của một phụ nữ quốc tịch Nga, kịp thời thu hồi và trao trả tài sản cho bị hại.

Đỗ Văn Duy và Trần Cao Nguyên nhanh chóng bị bắt giữ.

Trước đó, lúc 21h50 ngày 26/9, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận trình báo của chị P.K. (SN 1984, quốc tịch Nga, tạm trú tại phường Rạch Dừa) về việc bị cướp giật điện thoại. Theo trình báo, khoảng 21h20 cùng ngày, khi chị điều khiển xe đạp điện trên đường Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu, hai đối tượng đi cùng chiều trên một xe máy bất ngờ áp sát, giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, trong chưa đến 18h, lực lượng Công an đã xác định, triệu tập hai đối tượng liên quan gồm Trần Cao Nguyên và Đỗ Văn Duy (cùng SN 2009; hiện ngụ tại phường Tân Phước).

Công an phường Vũng Tàu trao trả tài sản cho nữ du khách người Nga.

Bước đầu, cả hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật điện thoại để bán lấy tiền. Tối 26/9, hai đối tượng sử dụng xe máy đến địa bàn phường Vũng Tàu tìm người sơ hở để gây án. Khi phát hiện chị P.K. đang cầm điện thoại trên đường Võ Thị Sáu, Duy điều khiển xe áp sát để Nguyên giật tài sản. Sau khi gây án, hai đối tượng mang điện thoại đến bán tại một cửa hàng trên địa bàn phường Phú Mỹ rồi chia nhau để tiêu xài.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ xe máy sử dụng để gây án, thu hồi điện thoại và trao trả cho chị P.K. Công an Phường Vũng Tàu đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.