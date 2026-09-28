Những trợ thủ nào giúp Shark Thủy chiếm đoạt 8.460 tỷ đồng của các nhà đầu tư?

Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (viết tắt là Công ty Egroup), Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (viết tắt là Công ty Egame), Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần, đồng thời đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 29 bị can về ba tội danh trên.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark Thủy”, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Liên quan đến vụ án, trong số những trợ thủ đã giúp Nguyễn Ngọc Thủy có bị can Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame) và bị can Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup).

Hai bị can Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển.

Kết luận điều tra bổ sung xác định, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Thủy đã chỉ đạo Phú và Thọ nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Hành vi này đã giúp Công ty Egroup tạo doanh thu khống (khoảng 70% doanh thu hàng năm) để xây dựng hình ảnh Công ty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao. Qua đó, giúp Công ty Egroup thu hút được tiền của nhiều nhà đầu tư.

Một trợ thủ khác của Thủy là bị can Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egroup). Hiển phụ trách bộ phận kinh doanh xây dựng kế hoạch huy động vốn; lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính % lợi nhuận khi đầu tư; tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh chào mời, lôi kéo người dân trực tiếp đến Công ty Egroup và Công ty Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần của Công ty Egroup.

Sau khi thuyết phục được các nhà đầu tư, Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý, thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu, với nội dung chính như:

Nguyễn Ngọc Thủy chuyển nhượng cho nhà đầu tư cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng một cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng một cổ phần. Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho Shark Thủy.

Thời điểm đó, nhân viên kinh doanh Công ty Egroup giới thiệu khách hàng mua cổ phần được hưởng hoa hồng 5% số tiền đầu tư mua cổ phần (gồm 2% bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần).

Theo chỉ đạo của Thủy và Hiển, nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đưa các thông tin gian dối về các hoạt động đầu tư, phương án kinh doanh với lợi nhuận cao để người dân tin tưởng mua cổ phần khống của Công ty Egroup, sau đó bị lừa đảo chiếm đoạt hết tiền.

Kết quả điều tra bổ sung xác định, Nguyễn Ngọc Thủy đã cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư.

29 bị can trong vụ án:

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”

Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark Thủy”, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame)

Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame)

Tội “Nhận hối lộ”

Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần)

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame)

Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egame)

Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán tổng hợp Công ty Egame)

Nguyễn Thị Dung (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Nguyễn Trọng Vũ (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Nguyễn Văn Sơn (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Phạm Thị Ngoan (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Vũ Thị Dung (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Đinh Thị Phương Thêu (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Đỗ Thị Hồng Nhung (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Nguyễn Trọng Quỳnh (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Nguyễn Thị Quỳnh (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Đoàn Thị Minh Đức (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Bùi Kim Thủy (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Nguyễn Quỳnh Chi (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Vũ Thị Thu Hiền (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Đỗ Thị Khánh Huyền (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Đới Thị Tâm (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Quách Minh Phượng (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Nguyễn Hữu Xuân (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Nguyễn Khánh Toàn (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Lê Chí Dũng (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Lê Thanh Sơn (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Phạm Đức Hạnh (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Trần Thị Thanh Nga (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)

Hà Văn Tài (Quản lý kinh doanh Công ty Egame)