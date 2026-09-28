Tìm bé gái 1 tuổi đi lạc trong đêm

Chiều tối 27/9, Công an xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo của gia đình chị Y.T về việc cháu V.Y.S (sinh năm 2025, con gái chị Y.T) bị lạc. Công an địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện cháu V.Y.S tại một lô cao su, cách vị trí ban đầu chừng 1 km.

Cháu bé đã được công an bàn giao an toàn cho gia đình.

Công an xã và người dân đã tìm thấy cháu bé đi lạc. (Video: Bộ Công an)

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tìm kiếm, gia đình cháu V.Y.S. gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Ia Púch.

Việc kịp thời tìm thấy và đưa cháu bé trở về an toàn là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.