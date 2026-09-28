Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng triệt xóa tụ điểm ma túy ở khu vực biên giới biển

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án HP-526P, vào hồi 14 giờ 35 phút ngày 22-9, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Đồ Sơn bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Thanh (sinh năm 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 23, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang; hiện ở dãy nhà trọ thuộc tổ dân phố Vừng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vũ Văn Đoạt bị lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng bắt giữ.

Đối tượng Phạm Thị Thanh bị lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng bắt giữ.

Thời điểm bị bắt giữ ngay trước cửa phòng trọ, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố phát hiện Thanh cất giấu 4 túi zip nilon chứa tinh thể màu trắng trên người. Đối tượng khai nhận toàn bộ số tinh thể trên đều là ma túy đá do Vũ Văn Đoạt (sinh năm 1972, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Vạn Sơn, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng) đưa cho Thanh cất giữ. Được biết, Đoạt ở trọ ngay cạnh phòng Thanh và cả hai đang chung sống với nhau.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Thị Thanh và Vũ Văn Đoạt tại khu nhà trọ, lực lượng BĐBP TP Hải Phòng tiếp tục thu giữ thêm nhiều túi zip nilon chứa ma túy đá của Thanh và Đoạt được cất giấu tinh vi trong giầy, túi áo khoác treo trong tủ quần áo, ống nhựa hàn kín, 1 cân tiểu ly và dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy đá. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hải Phòng, toàn bộ số tang vật thu được là ma túy đá (Methamphetamine), tổng khối lượng chất ma túy của hai đối tượng là 11,28gram.

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã triệu tập Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1999) và Nguyễn Tài Linh (sinh năm 1993) đều trú tại tỉnh Nghệ An, làm nghề khai thác thủy sản trên các tàu cá hoạt động ở địa bàn Đồ Sơn. Xuân và Linh đều khai nhận đã nhiều lần mua ma túy đá của Vũ Văn Đoạt và Phạm Thị Thanh để sử dụng.

Ban chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Đồ Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy”, đề nghị chuyển vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền, đồng thời tiếp phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.