Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được hưởng phụ cấp đặc thù từ 15-45%

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 370/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026, quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với 23 nhóm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng và vị trí công tác trong Công an nhân dân.

Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh minh họa)

Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã, Nghị định quy định ba mức phụ cấp đặc thù.

Mức 25% áp dụng đối với điều tra viên; cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trinh sát phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, trinh sát an ninh và cảnh sát khu vực.

Mức 20% áp dụng đối với cán bộ điều tra; cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh sát giao thông, trật tự; kỹ thuật hình sự; thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Mức 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp xã, trừ các trường hợp thuộc hai nhóm nêu trên.

Đối với lực lượng cảnh sát 113 và cảnh sát trật tự, Nghị định quy định hai mức phụ cấp đặc thù. Trong đó, mức 25% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh sát 113. Mức 20% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh sát trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cứu nạn ở nước ngoài được phụ cấp 45%

Theo Nghị định, cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở nước ngoài được hưởng mức phụ cấp đặc thù 45%. Mức 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nhân quyền.

Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, mức phụ cấp 40% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mức 25% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ điều khiển, vận hành phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khám nghiệm hiện trường vụ cháy, điều tra, giải quyết vụ cháy; huấn luyện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong khi đó, mức 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xử lý thông tin nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Nghị định quy định mức phụ cấp 25% đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trinh sát phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường bộ, đường sắt, đường thủy; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trật tự giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Mức 20% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông; dẫn đoàn; điều khiển phương tiện xe cơ giới, tàu, xuồng tuần tra; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; kiểm soát, giám sát trật tự, an toàn giao thông, chỉ huy giao thông trên môi trường điện tử.

Mức 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xử lý thông tin nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất chủ trương, giải pháp; sơ kết, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ...

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định, cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh mạng được phụ cấp tới 35% và áp dụng phụ cấp 20-30% đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan An ninh điều tra.