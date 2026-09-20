Nhất Âu Xuân: Châu Dã gây tranh cãi vì cảnh khóc chẳng có chút chân thực nào

Trong Nhất Âu Xuân, Châu Dã vào vai Tạ Thanh Viên - cô tiểu thư của một gia tộc quyền quý, chẳng may mất mẹ từ nhỏ và phải sống lưu lạc. Đúng lúc gặp nhiều khó khăn nhất, Thanh Viên gặp Thẩm Nhuận, chàng trai bị đày đi sung quân. Hai người nương tựa vào nhau để vượt qua nhiều biến cố.

Đến khi trưởng thành, Tạ Thanh Viên trở về nhà để tìm manh mối điều tra cái chết oan khuất của mẹ mình. Còn Thẩm Nhuận nay cũng đảm nhận chức vụ quan trọng trong triều đình và số phận đưa họ gặp lại nhau một lần nữa.

Phim mới vừa lên sóng, một cảnh quay của Châu Dã đã leo lên đứng đầu bảng tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc. Chẳng phải vì cô diễn xuất quá hay mà ngược lại, khán giả chẳng có chút đồng cảm nào với nhân vật, chỉ thấy Châu Dã đang quá gồng mà thôi. Trong đoạn này, Tạ Thanh Viên bày tỏ tâm trạng vô cùng đau khổ khi đã biết người cha là nguyên nhân khiến mẹ cô qua đời trong oan ức, nhưng Thanh Viên vẫn phải giả như không rõ sự tình để đóng vai cha con thân thiết trước mắt mọi người.

Phân đoạn gây tranh cãi của Châu Dã. Nguồn: Trà sữa Cbiz

Thay vì thể hiện tâm trạng vừa uất ức và đau đớn dằn vặt của Thanh Viên, Châu Dã lại nhăn nhó mặt mày, kể lể than thở, biểu cảm có phần khoa trương, làm người xem thấy nhân vật như đang giả vờ khóc lóc chứ không phải nỗi đau quá lớn đang bùng phát. Cư dân mạng còn phàn nàn Châu Dã như đang diễn kịch, chưa kể phần lồng tiếng không khớp khẩu hình nên càng thiếu cảm xúc.

Giữa làn sóng chỉ trích, vẫn có người cho rằng không nên nhận xét chỉ qua một phân đoạn ngắn, cần xem hết cả phim mới có thể đánh giá Châu Dã nhập vai tốt hay chưa.