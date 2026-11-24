Là một tiểu vùng văn hóa tiêu biểu thuộc vùng văn hóa Đông Bắc ở phía Bắc Việt Nam, Lạng Sơn sở hữu khối tài nguyên di sản văn hóa phong phú. Nghị quyết 80 ra đời góp phần định hướng để Lạng Sơn tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa, tạo sự bứt phá trong thời gian tới.

Di sản văn hóa phong phú

Lạng Sơn là vùng đất cửa ngõ “phên dậu” địa đầu của Tổ quốc với lịch sử hình thành và phát triển, cùng nền văn hóa truyền thống lâu đời. Minh chứng cho điều này là các di chỉ của người cổ đại ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, Kéo Lèng có niên đại cách ngày nay khoảng ba vạn năm. Ðây là di chỉ nổi tiếng ở Việt Nam và vùng Ðông - Nam Á, cùng đó là hàng loạt di chỉ thuộc nền văn hóa Bắc Sơn.

Tỉnh còn nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cùng các đình, đền, chùa, nơi ghi dấu ấn của các bậc tiền nhân đã có công gìn giữ biên cương của Tổ quốc. Hiện nay, tỉnh có 420 di tích, trong đó 145 di tích được xếp hạng, gồm 2 khu di tích quốc gia đặc biệt, 33 di tích quốc gia và 110 di tích cấp tỉnh. Là không gian hội tụ và giao thoa văn hóa lâu đời của các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa, Mông..., xứ Lạng đã hình thành kho tàng bản sắc phong phú, từ ngôn ngữ, trang phục, ẩm thực đến phong tục, tập quán và tín ngưỡng dân gian. Hiện nay, Lạng Sơn sở hữu hơn 280 lễ hội, 9 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nổi bật là hai di sản được UNESCO ghi danh đại diện của nhân loại: Thực hành then và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ.

Màn trình diễn thiết bị bay (Drone Light Show) trong chương trình khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn năm 2026

Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hóa, di sản địa chất với định hướng du lịch bền vững đã đưa hình ảnh Lạng Sơn vươn tầm quốc tế. Năm 2025, Công viên địa chất Lạng Sơn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu với 38 điểm du lịch tiêu biểu; Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới” và mô hình du lịch cộng đồng Hữu Liên đạt Giải thưởng Homestay ASEAN.

Ông Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh nhấn mạnh: Bản sắc văn hóa xứ Lạng được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử, kết tinh từ chiều sâu khảo cổ của văn hóa Bắc Sơn, Mai Pha đến sự giao thoa của các cộng đồng dân tộc anh em trên địa bàn. Khi di sản được bảo tồn đúng hướng, gắn kết hài hòa với du lịch và đời sống cộng đồng, văn hóa sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sinh kế và niềm tự hào cho chính người dân địa phương.

Đòn bẩy bứt phá

Để nguồn lực văn hóa chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh và nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương thành quyết sách sát thực tiễn giữ vai trò then chốt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền và các ngành trên địa bàn đã rà soát, lồng ghép mục tiêu phát triển văn hóa vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Ông Lưu Bá Mạc, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết: “Ngay sau khi Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị được ban hành, sở đã chủ động tham mưu tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, nhằm xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện cho từng cấp, từng ngành. Cùng với công tác tham mưu, sở tăng cường hướng dẫn, phối hợp với chính quyền cơ sở triển khai đồng bộ với mục tiêu bảo tồn, lan tỏa và phát huy các giá trị văn hóa bản sắc địa phương, chuyển hóa tiềm năng, lợi thế bản sắc thành nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.”

Đối với giá trị văn hoá vật thể, Sở VHTT&DL đã chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường kiểm kê, tổng hợp, đánh giá, phân loại các điểm di tích; phối hợp tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật DSVH và các văn bản liên quan tới 65 xã, phường. Đến nay, toàn tỉnh có 7 điểm, khu di tích được quy hoạch; 113 điểm, khu di tích được khoanh vùng bảo vệ; 53 điểm, khu di tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cùng với đó, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở cũng được các cấp, ngành chức năng quan tâm đầu tư phát triển, trở thành nơi sinh hoạt văn hoá thiết thực trong cộng đồng dân cư. Hiện nay, toàn tỉnh có 63/65 xã, phường có nhà văn hóa xã; 65/65 xã, phường có sân thể thao phục vụ nhu cầu của Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Lợi, thôn 2, xã Na Sầm cho biết: Có nhà văn hóa và sân thể thao, người dân chúng tôi thường xuyên tập luyện, giao lưu và tham gia các hoạt động. Hằng ngày, tôi cùng chị em duy trì tập luyện dân vũ, chơi bóng chuyền hơi, có khi lại gặp gỡ tập luyện hát then, đàn tính. Qua đó, giúp chúng tôi rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui vẻ, gắn kết.

Cùng với hoàn thiện các thiết chế văn hoá cơ sở, hiện nay, tỉnh đang tập trung nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao quy mô lớn như: Khu Liên hợp Thể thao tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1 (gồm Sân vận động trung tâm và Nhà thi đấu đa năng). Cũng trong giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh dự kiến đầu tư hàng loạt công trình trọng điểm như: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, cùng Trung tâm triển lãm và tổ chức sự kiện văn hóa, Quảng trường Lạng Sơn và hệ thống công viên, không gian công cộng ven sông... từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Đối với di sản văn hóa phi vật thể, từ đầu năm 2026 đến nay, Sở VHTT&DL đã tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tại 65/65 xã, phường trên địa bàn tỉnh, nhận diện gần 400 di sản thuộc nhiều loại hình. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để hình thành những sản phẩm văn hoá đặc sắc mang dấu ấn riêng như: Lễ hội Hoa đào xứ Lạng, Lễ hội đền Kỳ Cùng – Tả Phủ, Lễ hội ánh sáng biên cương, Không gian văn hóa đường Hùng Vương…

Sức hút từ sản phẩm du lịch gắn với bản sắc văn hóa đã tạo đà tăng trưởng rõ nét cho ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh. Chỉ tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2026, Lạng Sơn đã đón trên 4,83 triệu lượt khách, tăng 21,8% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt 4.575 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong công tác bảo tồn di sản, đầu tư thiết chế và phát triển du lịch, thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy bền vững nguồn lực văn hóa. Theo kế hoạch của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2026–2030, Lạng Sơn phấn đấu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 1% GRDP của tỉnh, hình thành ít nhất 3 sản phẩm công nghiệp văn hóa thế mạnh và xây dựng 2 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội du lịch quy mô lớn. Định hướng đến năm 2045, 100% thiết chế cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả, phát triển 3 – 4 thương hiệu lễ hội lớn và đưa công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, kinh tế di sản trở thành trụ cột kinh tế quan trọng.

Những mục tiêu, lộ trình cụ thể ấy chính là bước đi thiết thực để đưa Nghị quyết 80 vào cuộc sống. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của cộng đồng các dân tộc, dòng chảy văn hóa xứ Lạng đang không ngừng được bồi đắp, lan tỏa và chuyển hóa thành nguồn lực phát triển. Đó chính là ngọn đuốc soi đường, là sức mạnh mềm bền vững để Lạng Sơn tự tin hội nhập, xây dựng vùng đất biên cương ngày càng giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc.