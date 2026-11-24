Những giá trị văn hóa Việt vô hình

Văn hóa không chỉ là những điều lớn lao. Đó có thể là bữa cơm gia đình có đủ ông bà, cha mẹ; là tiếng thăm hỏi một vị khách hay món ăn đường phố gắn với ký ức của một vùng đất. Với Ngọc Linh (sinh năm 2006), những điều bình dị ấy chính là một phần làm nên bản sắc Việt Nam.

﻿Ngọc Linh trân trọng những giá trị văn hóa Việt nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày.

Ngọc Linh cho rằng: "Nét đẹp văn hóa không chỉ nằm ở áo dài, ẩm thực, âm nhạc hay lễ hội mà còn thể hiện qua tình cảm gia đình và sự đùm bọc giữa người với người". Những giá trị ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đôi khi chỉ qua một bữa cơm hay từ lời kể trong chính những câu chuyện xưa của ông bà.

﻿Với Trinh, ứng xử thường ngày của người Việt cũng đã tạo nên nét văn hóa rất riêng.

Cùng nhìn văn hóa từ những trải nghiệm đời thường, Hoàng Trinh (sinh năm 2008) lại nhớ đến ẩm thực đường phố và sự hiếu khách của người Việt. Đặc biệt khi có dịp đi học xa nhà, Trinh càng nhận ra sự gần gũi, chân thành trong cách người Việt hỏi han, mời mọc nhau là điều đáng quý. Những góc nhìn khác nhau cho thấy văn hóa không nhất thiết phải là khái niệm xa xôi, mà còn nằm trong cách mỗi người sống, ứng xử và kết nối với cộng đồng.

AI trong vai trò hỗ trợ lan tỏa giá trị văn hóa

Với Văn Tài (sinh năm 1999), một người trẻ có tính cách cởi mở, hài hước và yêu thích các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, câu chuyện văn hóa có thể được nhìn nhận từ một góc độ gần gũi: Làm sao để mọi người cảm thấy hào hứng khi tiếp xúc với văn hóa.

﻿﻿Văn Tài ủng hộ cách làm mới văn hóa nhưng cần giữ được chất riêng.

Những hoạt động giao lưu, vui chơi hay khám phá không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí mà còn có thể trở thành cầu nối để các giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng. Khi văn hóa được đặt trong những không gian sinh động, có sự tương tác và chia sẻ, việc tìm hiểu không còn là một nhiệm vụ mang tính khuôn mẫu mà trở thành niềm vui khám phá.

Đó cũng là một cách để người trẻ bước ra khỏi suy nghĩ rằng gìn giữ văn hóa đồng nghĩa với việc chỉ bảo tồn nguyên trạng những gì thuộc về quá khứ. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tham gia vào quá trình sáng tạo hình ảnh, âm nhạc, video và nội dung, những hình thức thể hiện mới có thể giúp văn hóa Việt tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Tuy nhiên, làm mới không có nghĩa là tùy ý thay đổi hay diễn giải sai lệch những giá trị vốn có.

"AI có thể hỗ trợ người trẻ làm video, vẽ minh họa hay dịch thuật để giới thiệu văn hóa Việt với thế giới. Dẫu vậy, người sử dụng cần hiểu đúng chất liệu trước khi đưa vào công cụ, bởi sự phụ thuộc thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến sai lệch về lịch sử, trang phục và những chi tiết đặc trưng" - Hoàng Trinh cho biết.

Đồng quan điểm, Ngọc Linh xem AI là công cụ hỗ trợ thay vì chủ thể quyết định cách kể chuyện văn hóa. Là sinh viên ngành Báo chí và Truyền thông, Linh mong muốn sử dụng bài viết, bộ ảnh và các sản phẩm truyền thông để kể những câu chuyện về làng nghề, di sản hay những con người âm thầm gìn giữ giá trị xưa. Với Linh, một câu chuyện chân thật, đủ sức chạm đến người xem cũng có thể trở thành cách lan tỏa văn hóa.

Tình yêu giá trị truyền thống

trở thành lựa chọn của tương lai

Nếu Ngọc Linh muốn kể chuyện văn hóa qua những sản phẩm truyền thông, Phương Thùy (sinh năm 2006) lại tìm thấy sự gắn bó với cội nguồn qua lịch sử và nghệ thuật cải lương. Cô bạn chia sẻ mình lớn lên trong câu hò, điệu lí và những câu chuyện tuồng tích xưa. Vì thế, cải lương không đơn thuần là một loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn gắn với ký ức và tình yêu văn hóa của bản thân.

Thùy đặc biệt yêu thích những câu chuyện mang dấu ấn lịch sử, từ các sự tích đến những công trình kiến trúc đặc sắc. Nếu có cơ hội, Thùy cũng mong muốn được tham gia các chương trình văn hóa, trong đó có những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, để trực tiếp tìm hiểu và kể lại những câu chuyện ấy với bạn bè.

Với Thùy, mỗi thế hệ đều có cách riêng để tiếp nối di sản. Nếu những thế hệ đi trước đã dày công tạo dựng và gìn giữ, người trẻ hôm nay có thể góp thêm những góc nhìn mới để văn hóa tiếp tục được biết đến và yêu mến.

﻿Văn Tài ấn tượng sâu sắc với cách biến tấu, làm mới những giá trị ﻿văn hóa trong Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi.

Trong khi đó, Hoàng Trinh đặt mục tiêu học ngoại ngữ và chủ động tìm hiểu văn hóa nước nhà ngay từ năm nhất đại học. Trinh hy vọng có thể tự tin giới thiệu Việt Nam trong những dịp giao lưu quốc tế. Đó cũng là một cách để người trẻ chuẩn bị hành trang hội nhập mà không tách rời bản sắc của mình.

Những lựa chọn ấy không giống nhau, nhưng cùng gặp ở một điểm: Văn hóa chỉ thực sự tiếp tục hiện diện khi có người hiểu, thực hành và kể lại nó.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), câu chuyện gìn giữ bản sắc vì thế không chỉ thuộc về các nhà nghiên cứu, nghệ nhân hay những người làm công tác bảo tồn. Đó còn là câu chuyện của mỗi người trẻ trong những quyết định hằng ngày. Bởi như Phương Thùy hình dung, nếu văn hóa là tấm vải gấm được các thế hệ trước dệt nên, người trẻ hôm nay chính là những chiếc kim tiếp tục thêu thêm những gam màu mới.