Ngày 24/11/2026 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với tư cách một ngày nghỉ lễ, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đây không chỉ là một dấu mốc đáng chú ý trong đời sống xã hội mà còn thể hiện sự quan tâm ngày càng sâu sắc đối với vai trò của văn hóa trong sự phát triển đất nước.

Văn hóa được đặt ở vị trí xứng đáng trong đời sống xã hội

Chia sẻ với Người Đưa Tin, TS. Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa và Du lịch, cho rằng việc Đảng, Nhà nước lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam là một sáng kiến có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm và đánh giá đúng tầm vóc của văn hóa đối với sự phát triển đất nước.

TS. Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa và Du lịch (Ảnh: FBNV).

Theo ông, tiền thân của ngày này gắn với dấu mốc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào ngày 24/11/1946. Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay không chỉ tiếp nối những giá trị đã được đặt nền móng từ trước mà còn tạo thêm một không gian để văn hóa thực sự hiện diện sâu rộng trong đời sống nhân dân.

"Đây là một sáng kiến rất hay. Trước hết, nó khẳng định vai trò, vị trí của văn hóa khi được dành một ngày nghỉ lễ. Điều đó cho thấy Đảng, Nhà nước đánh giá rất cao tầm vóc của văn hóa", TS. Trần Hữu Sơn chia sẻ.

TS. Trần Hữu Sơn cũng nhấn mạnh, điểm đáng chú ý đầu tiên là ngày nghỉ này góp phần khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa. Trong hệ thống những ngày nghỉ lễ có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống xã hội, việc có thêm Ngày Văn hóa Việt Nam cho thấy văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một lĩnh vực quan trọng, có sức ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của quốc gia và mỗi con người.

Không dừng lại ở ý nghĩa biểu tượng, ngày nghỉ này còn tạo điều kiện để đông đảo người dân cùng tham gia các hoạt động văn hóa. Từ công nhân, nông dân đến đội ngũ công chức, viên chức, mọi tầng lớp trong xã hội đều có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và đóng góp vào việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc.

Một ý nghĩa khác được ông đặc biệt nhấn mạnh là khả năng tôn vinh tính đa dạng văn hóa. Việt Nam có 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc mang trong mình một kho tàng di sản, phong tục, tập quán, trang phục và những nét sinh hoạt riêng biệt. Khi cùng hiện diện trong một ngày hội chung, những sắc màu ấy sẽ tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, phản ánh sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là ngày nghỉ mà còn là dịp đánh thức niềm tự hào dân tộc (Ảnh: Quốc Tiệp).

Theo TS. Trần Hữu Sơn, văn hóa không chỉ được nhìn nhận qua những giá trị đang hiện hữu mà còn phải đặt trong chiều sâu lịch sử. Những trang phục truyền thống, phong tục, tập quán hay các loại hình nghệ thuật dân gian đều là kết tinh của quá trình hình thành và phát triển cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Đề cập đến các hoạt động trưng bày trang phục tại Hà Nội để hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, ông cho rằng dù chưa thể phản ánh đầy đủ sự phong phú của trang phục các dân tộc Việt Nam, những không gian giới thiệu này vẫn mang lại góc nhìn sinh động về bản sắc văn hóa. Từ tà áo dài truyền thống đến trang phục của các cộng đồng dân tộc, mỗi hiện vật đều chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, thẩm mỹ và đời sống.

Tuy vậy, để những hoạt động như vậy đạt hiệu quả cao hơn, cần có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đội ngũ thiết kế nhằm bảo đảm tính chính xác về văn hóa, đồng thời tạo sức hấp dẫn đối với công chúng.

Cơ hội phát triển kinh tế dịch vụ

Bên cạnh giá trị tinh thần, TS. Trần Hữu Sơn chia sẻ, cần nhìn nhận Ngày Văn hóa Việt Nam dưới góc độ kinh tế, đặc biệt là tác động đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo ông, khi đề cập đến việc tăng thêm ngày nghỉ, một bộ phận doanh nghiệp sản xuất trực tiếp có thể lo ngại thời gian làm việc bị thu hẹp, ảnh hưởng đến tiến độ và năng suất. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận tổng thể nền kinh tế, cần phân biệt giữa lĩnh vực sản xuất trực tiếp và lĩnh vực dịch vụ.

"Nhà quản lý phải nhìn ở hai lĩnh vực, thứ nhất là sản xuất trực tiếp, thứ hai là dịch vụ. Ngày nghỉ này chính là cơ hội để tiêu thụ dịch vụ", ông phân tích.

Theo đó, khi người lao động được nghỉ lễ, nhu cầu vui chơi, tham quan, du lịch, ăn uống, mua sắm và trải nghiệm văn hóa có thể gia tăng. Đây là điều kiện thuận lợi để các lĩnh vực lưu trú, nhà hàng, vận tải, thương mại và dịch vụ du lịch mở rộng hoạt động.

Sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng trong thời gian nghỉ lễ không chỉ tạo thêm doanh thu cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ mà còn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa đến những ngành nghề liên quan. Khi hoạt động du lịch, thương mại và tiêu dùng phát triển, nhu cầu về hàng hóa, thực phẩm, vận chuyển và các sản phẩm phục vụ du khách cũng tăng theo.

Khi người lao động được nghỉ lễ, nhu cầu vui chơi, tham quan, du lịch, ăn uống, mua sắm và trải nghiệm văn hóa có thể gia tăng (Ảnh: Quốc Tiệp).

Bởi vậy, không nên chỉ nhìn ngày nghỉ dưới góc độ thời gian sản xuất bị giảm đi mà cần đánh giá cả những giá trị kinh tế có thể được tạo ra từ nhu cầu trải nghiệm, hưởng thụ văn hóa của người dân.

Đây cũng là một góc nhìn đáng chú ý khi văn hóa không chỉ được xem là lĩnh vực cần đầu tư, bảo tồn mà còn có thể trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Những di sản, lễ hội, phong tục, làng nghề và sản phẩm văn hóa nếu được tổ chức, khai thác phù hợp sẽ góp phần tạo nên sức hút cho các điểm đến, đồng thời mở rộng cơ hội sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Đưa 54 sắc màu văn hóa cùng hội tụ trong ngày hội chung

Kỳ vọng về Ngày Văn hóa Việt Nam trong những năm tiếp theo, TS. Trần Hữu Sơn cho rằng điều quan trọng là phải không ngừng đổi mới hình thức tổ chức, tránh để ngày hội chỉ dừng lại ở những hoạt động mang tính trình diễn hoặc hình thức.

Ông đề xuất cần lấy tính đa dạng văn hóa của 54 dân tộc làm một trong những điểm nhấn xuyên suốt. Mỗi dân tộc có một bản sắc riêng, từ trang phục, tiếng nói, chữ viết đến lễ hội, nghệ thuật trình diễn và tri thức dân gian. Việc tạo điều kiện để các cộng đồng cùng giới thiệu, thực hành và chia sẻ những giá trị ấy sẽ giúp người dân hiểu hơn về sự phong phú của văn hóa nước nhà.

Đặc biệt, những hoạt động trong ngày hội cần làm nổi bật cả chiều rộng không gian và chiều sâu thời gian của văn hóa dân tộc. Không gian là sự hiện diện của các vùng miền, cộng đồng dân tộc với những sắc thái riêng, còn thời gian là hành trình kế thừa, tiếp nối các giá trị văn hóa từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

"Ta đề cao cả không gian và thời gian, thì lúc đó giá trị văn hóa sẽ trường tồn, sẽ phát triển được", TS. Trần Hữu Sơn chia sẻ.

TS. Trần Hữu Sơn kỳ vọng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ trở thành ngày hội của toàn dân (Ảnh: Quốc Tiệp).

Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Theo ông, khi tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, bên cạnh việc giới thiệu những giá trị đặc sắc của dân tộc, cần quan tâm đến việc giao lưu, tiếp nhận và giới thiệu văn hóa các quốc gia khác.

Bởi văn hóa không tồn tại trong trạng thái khép kín. Sự giao lưu giữa các nền văn hóa sẽ giúp người dân có thêm cơ hội khám phá những giá trị mới, mở rộng hiểu biết và nâng cao khả năng tiếp nhận những tinh hoa của nhân loại. Trên cơ sở đó, bản sắc văn hóa Việt Nam cũng có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi, khẳng định vị trí trong dòng chảy giao lưu quốc tế.

"Trong kỷ nguyên hội nhập, Ngày Văn hóa Việt Nam cũng nên mở rộng cánh cửa giới thiệu tinh hoa văn hóa của bạn bè quốc tế. Sự giao thoa ấy sẽ làm cho ngày hội của chúng ta thêm phần hấp dẫn, hiện đại và giàu sức sống hơn", TS. Trần Hữu Sơn bày tỏ.

Có thể thấy, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở một ngày được nghỉ ngơi, mà còn ở cơ hội để mỗi người dân dành thời gian nhìn lại, tìm hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị làm nên bản sắc dân tộc. Khi văn hóa được đưa đến gần hơn với đời sống thường nhật, khi mỗi cộng đồng đều có cơ hội cất lên tiếng nói và giới thiệu di sản của mình, ngày hội ấy sẽ trở thành điểm hẹn của sự gắn kết, tự hào và tiếp nối các giá trị Việt Nam.