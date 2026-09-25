Sức hút từ phim 'Trại buôn người'

Một phân cảnh trong phim Trại buôn người. (Nguồn: NSX)

Sau khi công chiếu tại TP. Hồ Chí Minh và nhận “cơn mưa” lời khen, bộ phim điện ảnh Trại buôn người chính thức ra mắt khán giả tại Hà Nội trong sự kiện Premiere diễn ra tối 24/9 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia. Sự kiện thu hút hàng trăm khán giả đến từ sớm để chờ giao lưu cùng dàn diễn viên.

Đáng chú ý, dù chưa chính thức khởi chiếu (từ tối 24/9), phim đã vươn lên dẫn đầu Top 1 phòng vé Việt Nam với 11 tỷ đồng, theo Box Office. Trước đó, bộ phim cũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Trại buôn người – Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)”.

Buổi công chiếu bộ phim điện ảnh Trại buôn người tại Hà Nội đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông khi quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi cùng bầu không khí vô cùng sôi động. Không chỉ đón nhận những phản hồi tích cực từ khán giả Thủ đô, sự kiện còn ghi dấu nhiều khoảnh khắc xúc động và đáng nhớ của dàn diễn viên cùng các khách mời đình đám.

Khán giả nhanh chóng nhận ra sự có mặt của diva Thanh Lam, dàn diễn viên truyền hình quen thuộc như Việt Anh, Quỳnh Nga, người mẫu Trang Nhung cùng nhiều tên tuổi lớn. Đặc biệt, sự xuất hiện ngọt ngào của cặp đôi vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ ống kính truyền thông, tạo nên một bầu không khí rộn ràng như ngày hội.

Trong số các nghệ sĩ tham dự, diễn viên Quách Ngọc Ngoan trở thành tâm điểm với niềm hạnh phúc rạng rỡ. Nam diễn viên không giấu nổi sự xúc động khi lần này có sự đồng hành đặc biệt của con gái nhỏ ngay trên thảm đỏ ra mắt phim tại Hà Nội.

Sự hiện diện và ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là con gái, đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn đối với Quách Ngọc Ngoan sau những nỗ lực cống hiến cho vai diễn nặng đô trong tác phẩm lần này. Nam tài tử liên tục dành cho con những cử chỉ ấm áp, tự hào chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa trước sự chúc mừng chân thành của đồng nghiệp và người hâm mộ. Tuy nhiên vì bé còn nhỏ nên được người nhà đưa về sớm trước giờ chiếu phim.

Đáng chú ý, sự kiện còn ghi nhận những tình cảm đặc biệt từ giới chuyên môn và các đồng nghiệp dành cho bộ phim. Diva Thanh Lam sau khi thưởng thức tác phẩm đã không tiếc lời khen ngợi dành cho sự đầu tư chỉn chu, kịch bản lôi cuốn cùng những thước phim đầy ấn tượng. Nữ ca sĩ thậm chí còn hào hứng bày tỏ mong muốn được thể hiện bài hát nhạc phim cho Trại buôn người, khẳng định sức hút mãnh liệt từ câu chuyện mà bộ phim truyền tải. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của đạo diễn phim Mưa đỏ - NSƯT Đặng Thái Huyền đến để chúc mừng nam diễn viên Steven Nguyễn.

Steven Nguyễn ghi dấu ấn trong dự án phim. (Nguồn: NSX)

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ giới nghệ sĩ, Trại buôn người còn chinh phục trọn vẹn trái tim của khán giả Thủ đô ngay trong buổi chiếu đầu tiên. Xuyên suốt thời lượng bộ phim, hội trường liên tục trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, nghẹt thở với các pha hành động kịch tính cho đến vỡ òa, xúc động trước những thông điệp nhân văn sâu sắc.

Nhiều khán giả Hà Nội phấn khích chia sẻ rằng đây là một tác phẩm điện ảnh vô cùng chân thực và đáng thưởng thức tại rạp. Màn ra mắt rực rỡ cùng tình cảm đong đầy tại Hà Nội chính là bước đệm vững chắc, hứa hẹn giúp Trại buôn người tạo nên sức bật mạnh mẽ tại các phòng vé trên toàn quốc.

5 năm cho một dự án điện ảnh

Trại buôn người là dự án được Chói Entertainment phát triển trong khoảng 5 năm, từ quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản đến ghi hình và hậu kỳ. Theo ê-kíp sản xuất, khoảng 3 năm đầu được dành cho việc xây dựng và phát triển kịch bản, trong khi 2 năm tiếp theo tập trung cho quá trình quay phim và hậu kỳ. Đây là khoảng thời gian tương đối dài đối với một dự án điện ảnh thương mại trong nước.

Quá trình sản xuất kéo dài xuất phát từ đặc thù của bộ phim khi câu chuyện đòi hỏi nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động có quy mô lớn. Ê-kíp cũng phải tổ chức ghi hình tại những địa hình, bối cảnh có yêu cầu cao về công tác sản xuất. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng Giám đốc sản xuất, biên kịch kiêm đạo diễn dựng phim Mèo Bích Trang là những người giữ vai trò chính trong quá trình phát triển và hoàn thiện tác phẩm.

Vai diễn của NSND Như Quỳnh để lại nhiều cảm xúc cho người xem. (Nguồn: NSX)

Hơn 700 diễn viên tham gia các đại cảnh

Một trong những yếu tố tạo nên quy mô của Trại buôn người là sự tham gia của dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ. Phim có sự góp mặt của NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Trầm Minh Hoàng, Võ Đình Hiếu, Tùng Mint, Hoàng Kim Ngọc, Huỳnh Minh Kiên, Long Điền, Đinh Viết Tường, Danis Nguyễn, Long Đẹp Trai... cùng nhiều nghệ sĩ và diễn viên khác.

Đặc biệt, hơn 700 diễn viên trẻ tham gia các đại cảnh của phim. Bên cạnh các diễn viên chuyên nghiệp, dự án còn có sự xuất hiện của những gương mặt lần đầu tham gia điện ảnh, khách mời đến từ nhiều lĩnh vực và một số nhân vật có nghề nghiệp đặc thù.

Theo thông tin từ ê-kíp, tổng số thành viên đoàn làm phim và diễn viên được huy động trong quá trình thực hiện dự án hơn 10.000 người, trải qua nhiều giai đoạn sản xuất và các đại cảnh khác nhau.

Trại buôn người khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Bên cạnh yếu tố hành động, bộ phim hướng đến việc đặt nhân vật trong những tình huống buộc họ phải lựa chọn, đấu tranh và tìm cách bảo vệ sự sống. Đây cũng là yếu tố được ê-kíp xác định ngay từ quá trình phát triển kịch bản. Các đại cảnh đông người, bối cảnh quy mô lớn và những phân đoạn hành động được xây dựng nhằm phục vụ câu chuyện, đồng thời tạo nên không gian điện ảnh đặc trưng cho tác phẩm.